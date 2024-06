Habeck neočakáva skorú dohodu v sporoch medzi Čínou a EÚ

Berlín 21. júna (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck nepredpokladá, že jeho návšteva Číny prinesie dohodu o vyriešení obchodných sporov medzi Pekingom a Európskou úniou (EÚ). Habeck prichádza do Číny v piatok, týždeň po tom, ako Európska komisia (EK) oznámila, že od júla zavedie mimoriadne clá až do výšky 38,1 % na dovážané čínske elektrické vozidlá. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



"Nevidíme veľké príležitosti," povedal Habeck. Minister pripustil, že hlas Nemecka ako najväčšej európskej ekonomiky má mimoriadnu váhu, dodal však, že nemôže vyjednávať v mene Únie. Rokovania s Čínou sú v kompetencii EK, dodal minister, pričom vyjadril nádej, že EÚ a Čína v blízkej budúcnosti začnú rozhovory s cieľom nájsť prijateľné riešenie sporov. "Ak k tomu môže prispieť moja cesta, bolo by to dobré," uzavrel Habeck.



Komisia svoje rozhodnutie o zavedení antidumpingových ciel odôvodnila snahou bojovať proti nadmerným čínskym dotáciám. Čínski výrobcovia automobilov na krok Komisie reagovali výzvou, aby vláda v Pekingu zvýšila clá na vozidlá so spaľovacími motormi dovážané z EÚ.



Čínske ministerstvo obchodu zase vo štvrtok (20. 6.) oznámilo, že zvažuje zavedenie dočasných antidumpingových ciel na dovoz bravčového mäsa z EÚ. Čína v roku 2023 doviezla bravčové mäso v hodnote približne 5,6 miliardy eur. Podľa údajov čínskej colnej správy za viac ako polovicu tohto objemu zodpovedala EÚ.