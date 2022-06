Habeck plánuje zaviesť tvrdšie protimonopolné zákony v Nemecku

Berlín 13. júna (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck plánuje čo najrýchlejšie zaviesť tvrdšie protimonopolné zákony a udeliť väčšie právomocí spolkovému kartelovému úradu po tom, ako redukcia daní z palív nepriniesla zamýšľané zníženie cien pre spotrebiteľov. Uviedol to v pondelok pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Vláda čelí kritike za svoj pokus o zníženie cien benzínu. Trojstranná koalícia na čele s kancelárom Olafom Scholzom sa koncom marca dohodla na znížení dane z pohonných látok na tri mesiace od 1. júna, a to o 30 centov za liter v prípade benzínu a 14 centov pri nafte, čo vládu stálo približne 3 miliardy eur. Cieľom tohto kroku bolo pomôcť spotrebiteľom, ktorí zápasia s vysokou infláciou, čiastočne v dôsledku vojny na Ukrajine.



Ceny benzínu a nafty spočiatku výrazne klesli, ale potom sa opäť zvýšili, aj keď nie na predchádzajúcu úroveň.



Habeck obvinil producentov ropy, že nedokázali preniesť výhody nižších odvodov na spotrebiteľov a profitujú z prudkého nárastu cien energií. Minister pre Deutschlandfunk povedal, že pracuje na protimonopolnom zákone, ktorý bude mať "pazúry a zuby" a podporí skutočnú hospodársku súťaž.



Podľa neho je potrebné zreformovať protimonopolný zákon, aby sa uľahčilo zhromažďovanie dôkazov o tajnej dohode medzi účastníkmi trhu. Zdaňovanie nadmerných ziskov by mohlo byť jednou z možností, ako zabezpečiť, aby ropné spoločnosti nevyužívali situáciu a svoju trhovú silu. "Politika nie je taká bezbranná, ako si niekto niekedy myslí," vyhlásil Habeck.



Nemecký kartelový úrad už v apríli uviedol, že spúšťa vyšetrovanie ropného sektora s "jasným zameraním na rafinérsku a veľkoobchodnú činnosť", aby sa určili dôvody vývoja cien.



Andreas Mundt, prezident úradu, minulý týždeň povedal, že úradníci "veľmi pozorne" monitorujú ceny a pohrozil prísnymi pokutami, ak sa odhalia dôkazy o tajnej dohode medzi dodávateľmi.



Nedávne prehĺbenie rozdielov medzi cenou ropy a nákladmi na palivo "prinajmenšom vyvoláva otázky," povedal Mundt v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ARD.



Minister financií Christian Lindner v nedeľu (12. 6.) neskoro večer uviedol, že sa pokúsi zabezpečiť, aby spotrebitelia plne profitovali z dočasného zníženia dane z palív a podporil Habeckove plány sprísniť protimonopolné zákony.



"Nemôžeme dovoliť, aby sa stalo, že dodávatelia v Nemecku budú žať zisky," povedal Lindner z pro-podnikateľskej strany Slobodných demokratov, pre ARD.