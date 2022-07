Habeck požiadal Kanadu,aby uvoľnila turbínu pre plynovod Nord Stream 1

Berlín 7. júla (TASR) - Nemecký vicekancelár Robert Habeck verejne požiadal kanadskú vládu, aby uvoľnila turbínu, na ktorú sa vzťahujú sankcie proti Rusku a ktorá je kritická pre toky plynu do Európy. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa Habecka turbínu pre plynovod Nord Stream 1 je potrebné vrátiť pred začiatkom údržbárskych prác v pondelok (11. 7.), aby sa ruský prezident Vladimir Putin nemohol vyhovárať, že potrubie zostáva aj po skončení údržby zatvorené pre chýbajúcu turbínu.



"Budem prvý, kto bude bojovať za ďalší silný balík sankcií Európskej únie (proti Moskve), ale silné sankcie znamenajú, že to musí ublížiť a uškodiť Rusku a Putinovi viac ako našej ekonomike," povedal Habeck v telefonickom rozhovore v stredu (6. 7.) neskoro večer. "Preto žiadam o pochopenie, že túto výhovorku s turbínou musíme Putinovi vziať."



Nemecko čelí vyhliadke na prídel energie v najbližších mesiacoch, čo by mohlo zasiahnuť firmy aj spotrebiteľov a dostať najväčšiu európsku ekonomiku do recesie. Vládni predstavitelia varovali, že Rusko by mohlo nadlho uzavrieť Nord Stream 1 po dvojtýždňovej údržbe najväčšieho ruského plynovodu do Európy. Moskva už v júni znížila dodávky plynu cez toto potrubie o 60 %, pričom poukázala práve na chýbajúcu turbínu, ktorú nemecká firma Siemens poslala na opravu do Kanady. Tam však uviazla v dôsledku sankcií na ruský ropný a plynárenský priemysel, ktoré oznámila vláda premiéra Justina Trudeaua. To brzdí snahy Nemecka dostatočne naplniť zásobníky plynu pred zimou.



"Potrebujeme kapacity v Nord Stream 1, aby sme naplnili naše zásobníky," povedal Habeck. "Naplnené skladovacie kapacity v Nemecku nie sú dôležité len pre nemecký trh, ale aj pre európsky trh a pre bezpečnosť dodávok v Európe," dodal. Habeck uznal právne problémy, ktoré vytvorili kanadské sankcie, ale navrhol riešenie. "Ak je to pre Kanadu právna otázka, chcem jasne povedať, že ich nežiadam, aby to doručili do Ruska, ale do Nemecka," povedal.



Jeho nezvyčajná verejná výzva prišla dva dni po tom, ako kancelár Olaf Scholz telefonoval s Trudeauom o európskej energetickej bezpečnosti a týždeň po tom, ako bol kanadský premiér v Nemecku na samite lídrov skupiny G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta), ktorý sa z veľkej časti zameral na dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu.



Podľa Habecka Putin môže využiť problém s turbínou na ohrozenie dodávok plynu do Nemecka napriek tomu, že plynovod môže stále fungovať. Domnieva sa pritom, že ruský štátny plynárenský gigant Gazprom má ďalšiu funkčnú turbínu, ktorú by medzitým mohol používať.



Vrátenie turbíny pred plánovanou odstávkou nemusí problém vyriešiť, ale podkopalo by to jeden z Putinových potenciálnych argumentov pre ponechanie plynovodu mimo prevádzku aj po údržbe.



"Ak mu chceme túto cestu výhovoriek vziať, vyzývam kanadskú vládu, aby nečakala príliš dlho a urobila rozhodnutie skôr, ako sa začne obdobie údržby," vyhlásil Habeck.