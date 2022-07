Habeck: Rusko je čoraz nespoľahlivejším partnerom v oblasti energetiky

Berlín 21. júla (TASR) - Rusko sa stáva čoraz nespoľahlivejším partnerom v oblasti energetiky, uviedlo Nemecko vo štvrtok po tom, ako sa síce obnovili dodávky plynu cez kľúčový plynovod Nord Stream 1, ale značne znížené. TASR správu prevzala z AP a AFP.



"Rusko sa stáva rastúcim faktorom neistoty pre energetický systém," povedal novinárom nemecký minister hospodárstva Robert Habeck. "V skutočnosti Rusko využíva veľkú moc, ktorú sme mu dali, na vydieranie Európy a Nemecka," vyhlásil.



Rusko vo štvrtok obnovilo kritické dodávky plynu do Nemecka cez plynovod Nord Stream 1 po 10 dňoch údržby, ale len na úrovni 40 % jeho kapacity. V Berlíne tak pretrváva podozrenie, že Kremeľ túto zimu spustí energetickú krízu na kontinente.



Nemecko, ktoré je silne závislé od ruského plynu, obvinilo Moskvu, že využíva energiu ako zbraň. Vláda v Berlíne verí, že Rusko stláča dodávky ako odvetu za sankcie Západu proti Moskve pre vojnu na Ukrajine.



Habeck nahnevane odmietol tvrdenia Ruska, že je garantom dodávok energie do Európy, a označil Moskvu za čoraz väčší "faktor neistoty" v tomto sektore.



Závislosť Nemecka od ruského plynu spolu s alarmujúcimi signálmi z Moskvy zvýšili tlak na najvyššiu európsku ekonomiku.



Úplné zastavenie dovozu plynu alebo prudké zníženie jeho dodávok by mohlo mať katastrofálne dôsledky pre Nemecko. Môže totiž viesť až k zatváraniu tovární a zníženiu teploty v domácnostiach počas zimy.



Odborníci pritom varovali, že dokonca ani obnovenie dodávok cez Nord Stream 1 na 40 % nebude stačiť na odvrátenie nedostatku energie v Európe túto zimu.



Medzinárodný menový fond v stredu (20. 7.) uviedol, že zastavenie dodávok by mohlo tento rok znížiť hrubý domáci produkt Nemecka o 1,5 %.