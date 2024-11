Habeck: Trumpove slová o clách treba brať vážne

Berlín 26. novembra (TASR) - Vyhlásenie o clách novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa treba brať vážne. Uviedol to v utorok nemecký minister hospodárstva Robert Habeck, podľa ktorého sa Európa a Nemecko musia snažiť o rozhovory s USA, aby odvrátili potenciálnu obchodnú vojnu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rozhovory so Spojenými štátmi je potrebné uskutočniť ihneď, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k obchodnej vojne, v ktorej nikto nezvíťazí, povedal Habeck.



Vyzval zároveň Európsku úniu (EÚ), aby bola jednotná po tom, ako Trump sľúbil vysoké clá na dovoz z Číny, Mexika a Kanady.



Habeck, kandidát Strany zelených na post kancelára v predčasných februárových voľbách, verí, že Nemecko a EÚ sú dobre pripravené na spoluprácu s USA. Varoval pritom Trumpa, že clá nie sú jednostrannou záležitosťou.



"Musíme a chceme pokračovať v úzkej spolupráci s USA. Ale ak bude nová americká administratíva hrať tvrdo, budeme kolektívne a sebavedomo reagovať ako Európska únia," vyhlásil Habeck cez víkend pre rozhlasovú stanicu Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Trump pohrozil zavedením ciel vo výške 60 % na všetok čínsky tovar a vo výške 25 % na všetok tovar z Mexika a Kanady. V predvolebnej kampani sľúbil clá aj na dovoz z EÚ, čo by tvrdo zasiahlo nemeckých exportérov.



Nemecko pritom zápasí so slabým výkonom ekonomiky a jeho vyhliadky sa po Trumpovom víťazstve vo voľbách zhoršili. Analytici už krajine znížili prognózy a niekoľko spoločností ohlásilo masívne prepúšťanie.



Trump bude na svoje druhé funkčné obdobie inaugurovaný 20. januára.