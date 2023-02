Habeck verí, že EÚ sa vyhne sporu s USA o tzv. zelené dotácie

Berlín 2. februára (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck vyjadril vo štvrtok optimizmus, že obchodnému sporu Európskej únie (EÚ) so Spojenými štátmi pre tzv. zelené dotácie sa dá vyhnúť. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Myslím si, že máme dobrú šancu vyhnúť sa obchodnému konfliktu," povedal Habeck v Berlíne pred začiatkom cesty do Švédska a dodal, že Európa a USA zdieľajú spoločné hodnoty a ciele.



Podľa neho je možné vybudovať "zelený most" cez Atlantik, najmä v priemyselnom sektore s tým, že Európska komisia a členovia EÚ - Nemecko, Francúzsko a Švédsko vyvíjajú takéto úsilie.



Mnohí európski lídri sa obávajú, že podmienky tzv. zelených dotácií (v rámci amerického zákona o znižovaní inflácie IRA) o lokálnej produkcii, prinútia firmy, aby presťahovali svoje prevádzky do USA, ktoré sa tak stanú lídrom v oblasti zelených technológií na úkor Európy.



Habeck a francúzsky minister financií Bruno Le Maire zamieria na budúci týždeň do Washingtonu, aby vyjadrili znepokojenie nad plánom dotácií v rámci IRA. Podľa niektorých európskych politikov USA porušujú pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ale nemajú chuť na obchodnú vojnu s Washingtonom. A pripúšťajú, že nádej Európy spočíva v ovplyvňovaní toho, ako sa systém uplatní v praxi.



"Z pohľadu nemeckého priemyslu je dôležité, aby sa implementačné usmernenia amerických úradov v čo najväčšej miere vyhýbali diskriminácii," povedala Tanja Gönnerová, generálna riaditeľka nemeckého priemyselného združenia BDI.



Habeck a Le Maire sa majú stretnúť s americkými náprotivkami v utorok (7. 2.), dva dni pred summitom EÚ, na ktorom budú lídri skúmať plány na zvýšenie štátnej pomoci a ďalšie kroky, ktoré umožnia Európe konkurovať USA a iným krajinám v rámci výroby elektrických vozidiel a ekologických produktov.



Diskusia v Nemecku sa zameriava na potenciálne nevýhody amerických dotácií pre miestny automobilový priemysel, ktorý je už desaťročia základom úspechu nemeckého exportu.



Podľa amerického zákona sa nové daňové úľavy na elektrické vozidlá vzťahujú len na autá vrátane kľúčových komponentov vyrobené v Severnej Amerike, čo zahŕňa aj Kanadu a Mexiko - krajiny, ktoré majú dohody o voľnom obchode so Spojenými štátmi.



Jedným z cieľov francúzsko-nemeckej návštevy je hľadanie cesty pre Európu, ktorá by bola porovnateľná s prístupom USA ku Mexiku a Kanade, uviedol vysoký predstaviteľ EÚ.