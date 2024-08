Habeck: Záchrana pre výrobcu výletných lodí Meyer Werft je na dosah

Berlín 22. augusta (TASR) - Dohoda o záchrane nemeckého výrobcu lodí Meyer Werft, ktorý zápasí s finančnou krízou, je "na dosah". Vyhlásil to vo štvrtok nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck. Odmietol však poskytnúť podrobnosti o rokovaniach vlády s lodenicou. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters. Meyer Werft je tradičná a "veľmi, veľmi efektívna" lodenica, povedal Habeck.



Očakáva sa, že kancelár Olaf Scholz navštívi výrobcu lodí neskôr vo štvrtok, aby sa porozprával so zamestnancami po správach, že sa dosiahol pokrok smerom k dohode o vládnych plánoch na záchranu firmy. Predpokladá sa, že sa pridajú aj predstavitelia z nemeckej spolkovej krajiny Dolné Sasko, kde sa lodenica nachádza.



Spoločnosť Meyer Werft patrí k popredných svetovým staviteľom výletných lodí. Čelí však veľkým finančným ťažkostiam. Dôvodom sú rastúce náklady, ktoré sa nepremietli do zmlúv na stavbu lodí, ako aj problémy so zabezpečením bankových úverov.



"My na ministerstve hospodárstva v ostatných týždňoch intenzívne pracujeme na riešeniach a riešenia sú možné," povedal Habeck a pochválil Meyer Werft ako produktívnu firmu s dlhoročnou tradíciou. Dodal, že politici chcú pomôcť nájsť riešenie, aby výroba lodí mohla pokračovať.



Podľa Reuters nemecká vláda plánuje prevziať dočasný väčšinový podiel v Meyer Werft ako súčasť opatrení na podporu spoločnosti. Odvoláva sa pritom na zdroje oboznámené s touto záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.



Spoločnosť má objednávky vrátane objednávok od americkej skupiny Disney, ale potrebuje získať takmer 2,8 miliardy eur, aby mohla financovať svoje aktivity v dôsledku oneskoreného vplyvu slabého dopytu počas pandémie.



Scholzova vláda a majitelia rodinnej firmy sa v zásade dohodli a stanovili kľúčové body záchrannej akcie, naznačili zdroje.



Centrálna aj regionálna vláda chcú podľa zdrojov prispieť balíkom vo výške 400 miliónov eur, zabezpečiť garancie pre bankové pôžičky a dočasne prevziať podiel najmenej 80 % v lodenici. Keď budú známe všetky detaily dohody, budú ich musieť schváliť národný aj regionálny parlament. Súčasťou dohody má byť aj predkupné právo pre rodinu Meyerovcov v prípade odchodu štátu z firmy v budúcich rokoch.