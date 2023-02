Habeck:Dúfam, že cesta do USA prinesie pokrok v spore o zelené dotácie

Berlín 6. februára (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck dúfa, že jeho nadchádzajúca cesta do Washingtonu prinesie pokrok pri diskusii medzi Európskou úniou (EÚ) a USA o kontroverznom americkom zákone o kontrole inflácie. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Habeck vyjadril presvedčenie, že sa obom stranám v najbližších týždňoch podarí nájsť riešenie pre problematické časti tzv. zákona o znižovaní inflácie (IRA).



Nový americký zákon počíta s miliardovými investíciami do ochrany klímy, ale vyžaduje, aby sa dotácie a daňové úľavy poskytovali len firmám, ktoré buď investujú do amerických produktov, alebo vyrábajú v USA. To vyvolalo v Európe obavy z konkurenčných nevýhod. Mnohí európski politici sa obávajú tiež, že IRA prinúti výrobcov, aby sa presťahovali do USA, ktoré sa tak stanú lídrom v oblasti zelených technológií na úkor Európy.



Európska komisia zároveň navrhla, aby sa na kontinente investovali stovky miliárd eur do technológií šetrných ku klíme. Týka sa to obnoviteľných energií, tepelných čerpadiel, výroby batérií, ako aj využívania a skladovania oxidu uhličitého (CO2), ktorý poškodzujúce klímu. Komisia chce rozšíriť a urýchliť prístup k takýmto dotáciám a poskytnúť krajinám EÚ väčšiu slobodu pre cielené dotácie.



Habeck sa v pondelok stretne okrem iného so zástupcami nemeckých firiem pôsobiacich v USA.



Jeho francúzsky kolega Bruno Le Maire cestuje s Habeckom do Washingtonu a v utorok (7. 2.) sa stretnú s ministerkou financií USA Janet Yellenovou, obchodnou zástupkyňou USA Katherine Taiovou a ministerkou obchodu Ginou Raimondovou.



Cieľom ich cesty je zabezpečiť výnimky pre európsky vývoz z nových nariadení USA a väčšiu transparentnosť pri prideľovaní dotácií.



Francúzske ministerstvo hospodárstva v komentári k ceste Habecka a Le Maireho uviedlo: "Cieľom návštevy je brániť spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže medzi USA a Európskou úniou."