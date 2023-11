Habeck:Nemecko bude hľadať spôsoby, ako financovať klimatické projekty

Berlín 27. novembra (TASR) - Nemecká vláda bude v spolupráci so spolkovými krajinami hľadať spôsoby, ako financovať veľké projekty, ktoré sú kľúčové pre hospodársky rozvoj krajiny. Vyhlásil to v pondelok minister hospodárstva Robert Habeck. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Projekty spojené s klimatickým a transformačným fondom sa dotýkajú jadra nemeckej ekonomiky, a preto je potrebné nájsť spoločnú cestu, uviedol Habeck po stretnutí s ministrami hospodárstva a energetiky krajinských vlád.



Nemecký Spolkový ústavný súd minulý týždeň rozhodol, že vláda kancelára Olafa Scholza nemôže presmerovať nevyužitých 60 miliárd eur určených na podporu ekonomiky v čase pandémie nového koronavírusu do fondu na boj proti klimatickej zmene. Z fondu sa majú financovať aj projekty v oblasti zelenej transformácie alebo pomoc podnikom, ktoré čelia vysokým cenám energií.