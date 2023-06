Habeck:Usmernenia o naplnenosti zásobníkov plynu by mali platiť dlhšie

Berlín 28. júna (TASR) - Nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck chce predĺžiť účinnosť usmernení o úrovniach naplnenia zásobníkov plynu, ktoré boli prijaté počas minuloročnej energetickej krízy, do 1. apríla 2027. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vládny kabinet v Berlíne stredu schválil správu, v ktorej sa uvádza, že opatrenie preukázalo svoje opodstatnenie a významne prispelo k bezpečnosti dodávok energií, oznámilo v stredu ministerstvo hospodárstva. Zákon a súvisiace nariadenie určujú, že nemecké skladovacie zariadenia by mali byť k 1. septembru naplnené na 75 %, k 1. októbru na 85 %, k 1. novembru na 95 % a k 1. februáru na 40 %. Usmernenia majú predbežne platiť do 1. apríla 2025.



Počas uplynulej zimy sa požiadavky na úrovne naplnenia zásobníkov v priemere plnili už pred príslušnými hraničnými termínmi, uviedlo ministerstvo.