Hackeri ukradli kryptomeny v objeme vyše 600 miliónov dolárov

New York 11. augusta (TASR) - Hackeri ukradli z platformy digitálne meny v objeme vyše 600 miliónov USD (511,86 milióna eur). V stredu nebolo ešte jasné, či ide o jednu z najväčších krádeží kryptomien v dejinách alebo či hackeri touto drastickou akciou chceli poukázať na slabiny technického protokolu.



Poly Network uviedla na Twitteri, že neznámi útočníci prelomili jej zabezpečenie a previedli vklady desaťtisícov zákazníkov na iné účty. Firma to označila za "najväčšiu krádež v dejinách kryptomien".



Poly Network spája viacero blockchainov, takže používatelia môžu vymieňať krypotomeny cez viacero systémov. Firma vyzvala hackerov na komunikáciu a požadovala od nich vrátenia ukradnutých aktív.



Útok sa dotkol viacerých blockchainov. Podľa portálu Cryptonews ide predovšetkým o druhú najväčšiu krytomenu, keď hackeri ukradli ethereá v objeme 273 miliónov USD z Binance Smart Chain. Ďalších okolo 85 miliónov USD ukradli hackeri zo siete Polygon.



Podľa mediálnych správ však hackeri údajne začali vracať niektoré digitálne aktíva. Poslali Poly Network správu vloženú do kryptmenovej transakcie, že sú ochotní ukradnuté digitálne meny vrátiť. Platforma im zaslala požiadavku, aby ich zaslali na tri kryptoadresy. Okolo poludnia londýnskeho času sa na adresy vrátili kryptomeny v objeme vyše 4,8 milióna USD.