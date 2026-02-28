Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hackeri ukradli lekárske údaje o viac než 15 miliónoch ľudí

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Podľa televíznej stanice France 2 sa únik týka aj vrcholových politikov, ktorých údaje sú v súčasnosti dostupné v online priestore.

Autor TASR
Paríž 28. februára (TASR) – Francúzske ministerstvo zdravotníctva v piatok informovalo o hackerskom útoku, pri ktorom unikli administratívne údaje a poznámky lekárov o viac než 15 miliónoch ľudí. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.

Podľa televíznej stanice France 2 sa únik týka aj vrcholových politikov, ktorých údaje sú v súčasnosti dostupné v online priestore. Niektoré údaje môžu obsahovať aj informácie o sexuálnej orientácii či ochorení na AIDS.

Podľa ministerstva zdravotníctva útok z roku 2025 zasiahol približne 1500 ambulancií, ktoré používali softvér spoločnosti Cegedim Santé. Prihlásila sa k nemu hackerská skupina, ktorú ministerstvo bližšie nešpecifikovalo. Spoločnosť Cegedim Santé podala v tejto súvislosti trestné oznámenie už v októbri 2025, pričom uviedla, že softvér používalo celkovo 3800 lekárov.

Medzi uniknutými údajmi sú predovšetkým mená, telefónne čísla a adresy, no v prípade 169,000 pacientov obsahovali aj poznámky lekára, ktoré môžu v určitých prípadoch predstavovať citlivé údaje. Ministerstvo tvrdí, že predpisy liekov ani výsledky biologických vyšetrení sa v uniknutých dátach nenachádzajú.

Expert na kybernetickú bezpečnosť Gérôme Billois z poradenskej spoločnosti Wavestone pre agentúru AFP uviedol, že môže ísť o „najväčší únik dát vo Francúzsku“ v oblasti zdravotníctva s nenapraviteľnými následkami, keďže informácie, ktoré sa už raz dostali na verejnosť, nie je možné vrátiť späť.

Francúzske ministerstvo financií pritom len 18. februára informovalo o hackerovi, ktorý získal prístup k národnej bankovej databáze a prezeral si informácie o viac než milióne účtov, pričom použil ukradnuté prihlasovacie údaje.
