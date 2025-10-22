< sekcia Ekonomika
Hackerský útok na Jaguar Land Rover stál britskú ekonomiku 1,9 mld.GBP
Ovplyvnil viac ako 5000 organizácií v krajine.
Autor TASR
Londýn 22. októbra (TASR) - Augustový hackerský útok na automobilku Jaguar Land Rover (JLR), ktorú vlastní indická spoločnosť Tata Motors, stál britskú ekonomiku 1,9 miliardy libier (2,19 miliardy eur) a ovplyvnil viac ako 5000 organizácií v krajine. Uviedol to v stredu nezávislý orgán pre kybernetickú bezpečnosť. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
V dokumente, ktorý vypracovalo Centrum pre kybernetické monitorovanie (CMC), nezávislá nezisková organizácia zložená z odborníkov z odvetvia, sa uvádza, že straty mohli byť vyššie, ak by došlo k nečakaným oneskoreniam pri obnove výroby vozidiel na úroveň spred hackerského útoku.
„Tento incident sa javí ako ekonomicky najškodlivejšia kybernetická udalosť, ktorá zasiahla Spojené kráľovstvo, pričom prevažná väčšina finančných dôsledkov je spôsobená stratou výrobnej produkcie JLR a jeho dodávateľov,“ píše sa v správe CMC.
Automobilka JLR začala obnovovať výrobu začiatkom tohto mesiaca po takmer šesťtýždňovej odstávke. Výrobca luxusných automobilov má v Británii tri továrne, ktoré spolu vyrábajú približne 1000 áut denne.
Tento incident bol jedným z radu veľkých hackerských útokov, ktoré tento rok postihli významné britské spoločnosti. Odevný reťazec Marks & Spencer stratil približne 300 miliónov GBP po zastavení jeho online služieb v apríli na dva mesiace.
Spoločnosť JLR podľa analytikov v dôsledku zastavenia prevádzky strácala približne 50 miliónov GBP týždenne. Koncom septembra jej britská vláda poskytla garanciu na úver vo výške 1,5 miliardy GBP.
CMC označila hackerský útok na JLR za systémovú udalosť kategórie 3 z päťstupňovej stupnice. Toto hodnotenie odráža podstatné narušenie výroby JLR, ako aj viacúrovňového dodávateľského reťazca a ďalších organizácií vrátane predajcov, uvádza sa v správe.
(1 EUR = 0,8678 GBP)
