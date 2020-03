Hagara: Prioritu majú opatrenia zamerané na likviditu firiem i ľudí

Bratislava 18. marca (TASR) - Štát by sa mal v súčasnosti zamerať na pomoc malým a stredným firmám. Opatrenia by sa mali aktualizovať na mesačnej báze. Myslí si to riaditeľ Inštitútu finančnej politiky (IFP) Eduard Hagara.



Podľa neho v súvislosti so šírením nového koronavírusu by malo byť prioritou zavedenie krátkodobých, cielených opatrení, zameraných na likviditu firiem aj obyvateľov. "Čiastočne a ideálne dočasne je potrebné zamerať sa na malé a stredné firmy, nie veľké spoločnosti a medzinárodné koncerny," uviedol na sociálnej sieti Hagara.



Firmy aj obyvatelia podľa riaditeľa IFP potrebujú v prvom rade dočasnú hotovostnú výpomoc. Napríklad odklad splátok úverov, daňového priznania, ľahší prístup k financovaniu, garancie, prípadne voľnejšie kapitálové požiadavky. "Zároveň sú účinné automatické stabilizátory ako dávka v nezamestnanosti, ošetrovné, doplácanie časti mzdy zamestnanca, ak ho postihnutá firma neprepustí, prípadne flexibilnejší Zákonník práce," vymenúva Hagara.



Zároveň je presvedčený, že momentálne sú opatrenia na posilnenie dopytu neúčinné. "Ukáže sa až v najbližších týždňoch, či budú potrebné aj opatrenia na posilnenie dopytu. Takýmito opatreniami sa zatiaľ nezaoberáme, ani ich neodporúčame zatiaľ realizovať," doplnil Hagara.



Komplikované je tiež definovať sektory, ktorým by mal štát pomáhať a ktorým nie, a to aj pre obchodnú previazanosť. "Odporúčame opatrenia cieliť skôr podľa veľkosti firmy," dodal Hagara. Opatrenia by sa mali hodnotiť podľa kritérií, akými sú finančný vplyv, cielenosť, načasovanosť, rýchlosť implementácie, ale aj podľa toho, či sú dočasné, jednorazové, či trvalé akruálne.