Vo West Parku Lužianky plánujú vybudovať nové distribučné centrum

Nitra 10. novembra (TASR) - Spoločnosť Hagard: Hal, spol. s r. o., Nitra plánuje vybudovať nové distribučné centrum v priemyselnej zóne Lužianky. Súčasné priestory firmy v Nitre sú už nedostačujúce, nová lokalita vyhovuje svojou polohou aj veľkosťou pozemku, ktorý umožňuje rozvoj do budúcnosti, zdôvodnila spoločnosť svoj zámer v projekte predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.



Firma plánuje v lokalite West Park Lužianky v dvoch etapách vybudovať distribučnú halu, administratívnu budovu určenú na skladovanie, expedíciu a predaj elektroinštalačného materiálu. Predpokladaný termín začiatku stavby určil investor na marec budúceho roka. Prvá etapa výstavby by mala byť ukončená do konca roka 2024, predpokladaný termín ukončenia druhej etapy je o dva roky neskôr.



Výška investície je vyčíslená na 32 miliónov eur. Výstavbou areálu vznikne 75 nových pracovných miest na rôznych úrovniach.