Všetky členské štáty EÚ dokončili proces schvaľovania plánu obnovy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 28. mája (TASR) - Všetkých 27 členských štátov EÚ už dokončilo proces schvaľovania plánu obnovy po koronakríze, ktorý umožní aj nové zdroje financovania jej rozpočtu. V piatok o tom informoval eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn.Eurokomisár na svojom účte na Twitteri privítal správu, že vo štvrtok aj poľský a rakúsky parlament odobrili toto rozhodnutie o pláne obnovy, čím sa umožnilo dokončenie ratifikačného procesu v celej 27-člennej Únii. "" opísal situáciu Hahn.Rozhodnutia, ktoré sa týkajú rozpočtu EÚ, si vyžadujú súhlas všetkých členských štátov EÚ. Za ratifikáciu sú vo väčšine členských štátov zodpovedné národné parlamenty, v niektorých krajinách o schválení rozhoduje iba vláda.Dokončenie ratifikačného postupu všetkými členskými štátmi si všeobecne vyžaduje viac ako dva roky. Rada EÚ však vlani v decembri schválila rýchlejší postup, pretože bez nadobudnutia platnosti tohto rozhodnutia by nemohol byť spustený nástroj obnovy po koronakríze v celkovej hodnote 750 miliárd eur, známy ako EÚ budúcej generácie (NGEU).Cieľom bolo dokončiť ratifikačný postup ešte pred tohoročnou letnou dovolenkovou sezónou, aby bolo možné včasné spustenie nástroja NGEU. Na 750-miliardovom balíku peňazí sa dohodli lídri EÚ vlani v lete, je určený na ekonomické zotavenie Európy po koronakríze a zároveň na modernizáciu ekonomiky v čase klimatických zmien a prechodu na digitalizáciu. Základom financovania balíka NGEU, ktorého vyplatenie je založené na národných plánoch obnovy, je vydávanie spoločného európskeho dlhu.Tlačová agentúra AFP v piatok spresnila, že predošlé predpoklady boli, že po súhlase všetkých členských štátov s plánom obnovy by mohlo získavanie financií na balík grantov a výhodných pôžičiek vo výške 672 miliárd eur "" v priebehu júla. Komisár Hahn však naznačil, že k tomu môže dôjsť už v júni." uviedol v tejto súvislosti výkonný podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis.Financie, ktoré si chce EÚ požičať na finančných trhoch, budú splatné až po roku 2027 a harmonogram splácania je nastavený do 31. decembra 2058.