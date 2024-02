Hajko: Najlepším opatrením na vysoké ceny potravín je konkurencia

Bratislava 20. februára (TASR) - Najlepšími opatreniami v súvislosti s vysokými cenami potravín sú konkurencia na trhu, poriadna energetická politika a podpora lokálnych predajcov. Uviedol to v utorok poslanec Národnej rady (NR) SR Jozef Hajko (KDH) na tlačovej konferencii s tým, že opatrenia vlády sa míňajú účinkom.



Na trhu je podľa neho potrebná konkurencia, čo by mal zmapovať Protimonopolný úrad (PMÚ) SR. "Vznikajú situácie, kde niektoré subjekty využívajú svoje dominantné postavenie. Pokiaľ má PMÚ nedostatok kompetencií a personálu, tak im tie kompetencie dajme a personál mu doplňme, aby si mohol robiť svoju robotu," objasnil.



Pre zníženie cien potravín je podľa Hajka potrebná aj náprava situácie s energiami. Poukázal pritom na údaje z Eurostatu, podľa ktorých oproti novembru v roku 2022 narástli ceny výrobcov v novembri 2023 o 11 %. "Ceny energií, ktoré sú vysoké pre firmy, vyháňajú nielen ceny služieb a produktov, ale prenášajú sa aj do cien potravín," dodal. Preto ako druhé opatrenie uviedol poriadnu vládnu energetickú politiku, ktorá navrhne, akým spôsobom bude pristupovať k firmám na základe ich požiadaviek.



Taktiež navrhol zväčšenie priestoru pre lokálne potraviny. "Máme tu predaj z dvora, ale je veľmi komplikovaný. Zjednodušme ten systém, osloboďme to od DPH, koľko sa len dá a rozprúďme predaj lokálnych produktov, ktorý prispeje lokálnym poľnohospodárom, ale môže byť aj konkurenciou voči potravinám v predajných reťazcoch," uzavrel Hajko.



Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč a minister financií Ladislav Kamenický (obaja Smer-SD) v utorok informovali, že agrorezort bude ceny potravín porovnávať u agropotravinárov. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zas u obchodných reťazcov. O cenách potravín diskutovali v utorok na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.