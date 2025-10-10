Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. október 2025Meniny má Slavomíra
< sekcia Ekonomika

Hajko: V dôsledku konsolidácie neporastú reálne mzdy

.
Na snímke v popredí Jozef Hajko. Foto: TASR - Pavol Zachar

Zároveň vyzval ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby ozrejmil verejnosti, v akom stave nechá štátnu pokladnicu a koľko peňazí v nej zostane.

Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - V roku 2026 sa zastaví rast reálnych miezd, inflácia bude rovnako vysoká ako tento rok a zvýši sa aj nezamestnanosť, čo sú dôsledky tretieho konsolidačného balíka. Uviedol to opozičný poslanec Jozef Hajko (KDH) v reakcii na piatkové schválenie rozpočtu vládou na budúci rok.

Spresnil, že takmer z troch štvrtín zaťažia ďalšie konsolidačné opatrenia živnostníkov, zamestnávateľov či samosprávy, pričom iba štvrtinu má znášať vláda. „Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) hovorí tiež o tom, že svojej (vládnej) nástupkyni zachová verejné financie v zdravom stave, keď sa však pozrieme len na minulý, tento a budúci rok, tak zadlženie štátu sa zvýši o 22 miliárd eur,“ doplnil Hajko.

Zároveň vyzval ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby ozrejmil verejnosti, v akom stave nechá štátnu pokladnicu a koľko peňazí v nej zostane.
.

Neprehliadnite

R. Kaliňák potvrdil, že O. Rózsa je jeho poradcom

Začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Hamasom

MIMORIADNE TRAGICKÁ NEHODA NA HOREHRONÍ: Došlo k nej pri predbiehaní

KOMENTÁR J. HRABKA: Polčas