Hajšel: Dohoda o voľnom roamingu v EÚ bude možno až v januári

Brusel 8. decembra (TASR) - Dosiahnutie dohody o konečnej podobe nových pravidiel voľného roamingu, ktoré budú platiť od leta budúceho roka, je neisté a vzhľadom na pretrvávajúce rozdielne postoje Európskeho parlamentu (EP) a členských štátov (Rada EÚ) sa stredajšie rokovania o tejto otázke nemusia ukončiť. Informoval v stredu z Bruselu slovenský europoslanec Roberta Hajšel (Smer-SD).



Hajšel, ktorý je hlavným vyjednávačom v tíme europarlamentu za frakciu socialistov a demokratov (S&D), pripomenul, že dohoda medzi vyjednávacími tímami EP, Rady EÚ a Európskej komisie sa očakávala už v stredu večer, v rámci posledného tohoročného naplánovaného kola rokovaní.



"Ja by som si dohodu, samozrejme, želal," uviedol pred začatím trojstranných rokovaní (trialóg) Hajšel. Dodal, že pripravenú dohodu vníma, spolu s ďalšími vyjednávačmi, ako konečný súhlas s celým balíkom nových opatrení. Zároveň však dodal, že dobrá dohoda uzatvorená v januári je z hľadiska občanov lepšou možnosťou, ako "nepodarený darček k Vianociam".



"Veľa závisí aj od toho, či sa slovinskému predsedníctvu v Rade EÚ podarí nájsť dostatočnú zhodu medzi členskými štátmi a či príde s návrhom, ktorý bude dobrým základom na dosiahnutie kompromisu," vysvetlil Hajšel.



Dodal, že problematickým bodom ostáva určenie stropov pre veľkoobchodné ceny za poskytované dáta. Odlišné sú totiž predstavy a priority skupiny severských krajín EÚ a skupiny južanských krajín, čo vyplýva najmä z odlišného pomeru prichádzajúcich a odchádzajúcich turistov počas letnej a zimnej sezóny.



"Treba však podotknúť, že ide o veľkoobchodné ceny, ktorých zníženie sa môže, ale nemusí premietnuť aj do konečných faktúr spotrebiteľov, ktorí už dnes za použitie roamingu neplatia nič navyše," opísal situáciu. Spresnil, že jeho priority sú iné: "Trvám na tom, aby sme dokázali odstrániť pretrvávajúce formy diskriminácie, s ktorými sa stretávajú aj naši občania. Musíme garantovať rovnakú kvalitu služieb, na aké sú ľudia zvyknutí doma, bezplatný prístup k núdzovým službám, ale aj flexibilitu zo strany operátorov voči zákazníkom v prípade nepredvídateľných situácií, akou je pandémia ochorenia COVID-19."



S novými technológiami a rozširujúcim sa 5G pokrytím v EÚ rastie aj spotreba dát, takže postupné znižovanie veľkoobchodných cien je nevyhnutné, ak je snaha zachovať súčasné podmienky pre užívateľov, otázne je však podľa neho tempo znižovania týchto stropov.



Plénum EP by malo o finálnej dohode nových pravidiel voľného roamingu hlasovať na januárovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu, avšak len za predpokladu, že sa dohodu na trialógu podarí dosiahnuť ešte tento rok.



Nové pravidlá by mali vstúpiť do platnosti v júli 2022, keď vypršia tie súčasné. Hajšel upozornil, že ak by sa dohoda dovtedy nedosiahla, isté obdobie by občania EÚ platili za používanie mobilných telefónov v európskom zahraničí "astronomické sumy", ako kedysi pred rokom 2017.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)