Hajšel víta, že EP schválil jeho správu o Európskej vodíkovej banke

Brusel/Štrasburg 14. decembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu veľkou väčšinou hlasov schválili správu slovenského europoslanca Roberta Hajšela (Smer-SD) k Európskej vodíkovej banke.



Hajšel spresnil, že za jeho správu zahlasovalo 418 poslancov, 44 bolo proti a 59 sa zdržalo hlasovania.



Podľa jeho slov vodík môže hrať kľúčovú úlohu v dekarbonizácii priemyselných odvetví, ako je napríklad výroba ocele, hnojív alebo cementu ci petrochemických výrobkov. Dodal, že pre slovensky priemysel sú tieto odvetvia kľúčové a vodík im pomôže znižovať uhlíkovú stopu.



"Som rád, že sa podarilo presadiť to, že absolútnou prioritou musí byť podpora domácej produkcie vodíka na úkor jeho dovozu z tretích krajín. Len tak prispejeme k budovaniu strategickej autonómie slovenského a európskeho priemyslu, zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti a vytváraniu nových kvalitných pracovných miest v priemysle na Slovensku a inde v Európe," opísal situáciu Hajšel, ktorý bol hlavným spravodajcom europarlamentu k tejto téme.



Upozornil, že pôvodný návrh Európskej komisie hovoril výhradne len o zelenom vodíku, čo by bolo pre Slovensko nevýhodné.



Skonštatoval, že profitovať z európskej podpory pre vodík nemôžu už len veľké a pripravené krajiny, ako Nemecko, Holandsko, Dánsko či Švédsko, ktoré sú vo výrobe vodíka popredu.



"Podarilo sa mi presadiť, aby sa bral do úvahy aj vodík vyrobený z jadra a zemného plynu, čo je pre Slovensko kľúčové, keďže na výrobu zeleného vodíka nemáme dostatok kapacít. Komisia tak nebude môcť v tomto procese zanedbávať chudobnejšie státy, ako je Slovensko. Trvám aj na regionálnych aukciách, ktoré zabezpečia spravodlivé rozdelenie zdrojov medzi spoločnosti vo všetkých členských štátoch," spresnil svoju pozíciu Hajšel.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)