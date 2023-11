Hajšel: Výbor EP podporil vytvorenie Európskej vodíkovej banky

Bratislava 28. novembra (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre energetiku, priemysel a výskum veľkou väčšinou hlasov podporil zámer vytvorenia Európskej vodíkovej banky (EHB). Informoval o tom hlavný spravodajca EP europoslanec Robert Hajšel.



"Som veľmi rád, že výbor schválil podporu vodíkovej ekonomiky a lepšie podmienky pre dekarbonizáciu ťažkého priemyslu a nákladnej dopravy aj na Slovensku. Z vodíka sa tak môže stať kľúčový nástroj na financovanie dekarbonizácie priemyselných odvetví a spoločností, akými sú napríklad slovenskí výrobcovia ocele, hnojív alebo cementu," upozornil Hajšel.



"Absolútnou prioritou musí byť podpora domácej produkcie vodíka, na úkor dovozu z tretích krajín, čím prispejeme k budovaniu strategickej autonómie slovenského a európskeho priemyslu, zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti a vytváraniu nových kvalitných pracovných miest," zdôraznil europoslanec.



Svoje nespochybniteľné miesto musí mať podľa neho v prechodnom období aj tzv. nízkouhlíkový vodík vyrábaný napríklad z jadrovej energie alebo zachytávaním uhlíka zo zemného plynu.



Schválený dokument podľa neho reprezentuje pozíciu EP k financovaniu produkcie obnoviteľného vodíka, jeho dovozov do EÚ, regionálnych rozdielov a udržateľnosti vodíkového hospodárstva. Vo svete sa v súčasnosti vyrába 99,5 % vodíka parnou reformáciou zo zemného plynu. Ambíciou EÚ je väčšinu vodíka vyrábať elektrolýzou z energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) a celkový objem by mal do roku 2030 narásť na 10 miliónov ton.



Hajšel dodal, že prvá aukcia sa začala už pred niekoľkými dňami a potrvá do februára 2024. Na podporu vodíkových projektov má vyčlenených 800 miliónov eur.



Uzavrel, že EHB nebude klasickou kamennou bankou alebo inštitúciou, skôr akýmsi jednotným kontaktným miestom na koordináciu všetkých aktivít a financovanie podpory projektov v oblasti výroby a využívania vodíka v európskom dodávateľskom reťazci.