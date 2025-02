Halás: Reforma štátnej správy by mohla ušetriť 1 miliardu eur ročne

Bratislava 11. februára (TASR) - Zásadná reforma štátnej a verejnej správy by mohla štátu ušetriť až jednu miliardu eur ročne. Jej nevyhnutnou súčasťou by bolo zlučovanie ministerstiev a rušenie pracovných miest úradníkov. Potrebné by bolo taktiež zníženie počtu vyšších územných celkov (VÚC) na pôvodné tri kraje s posilnením financovania miest a obcí. Uviedol to v utorok člen Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie Martin Halás, ktorý zdôraznil potrebu drastickej zmeny na Slovensku.



"Naša štátna a verejná správa dlhodobo predstavuje neefektívny systém, ktorý finančne a administratívne zaťažuje verejný a štátny rozpočet a pritom neplní očakávania a potreby ľudí. Nadbytoční úradníci na nadbytočných ministerstvách v Bratislave, zbytočné plytvanie financiami na podriadených rozpočtových a príspevkových organizáciách či prebytočné administratívne štruktúry nás stoja minimálne jednu miliardu eur ročne," povedal Halás.



Tieto finančné prostriedky by mali byť podľa neho využité na veci, ako je súčasná konsolidácia a do budúcnosti taktiež kvalitnejšie zdravotníctvo, vzdelanie, veda a výskum, sociálne služby, školstvo, podpora miestnych samospráv či konkurencieschopnosti Slovenska.



Štátna správa by mala aktuálne zamestnávať približne 469.000 osôb, čo predstavuje 87 zamestnancov na tisíc obyvateľov. Tento počet je len mierne nad priemerom Európskej únie, avšak ročné náklady na mzdy dosahujú osem miliárd eur, čo predstavuje až sedem percent hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska, vyčíslil Halás. Od roku 2015 mal pritom počet zamestnancov vo verejnej správe narásť o 36.000 ľudí, čo podľa neho poukazuje na neustále zvyšovanie administratívneho aparátu bez zlepšenia efektivity.



"Tento vývoj a enormná finančná záťaž sú v súčasnej situácii konsolidácie verejných financií neudržateľné a vyžadujú si naozaj zásadné zásahy na všetkých úrovniach," na záver zdôraznil Halás.