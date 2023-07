Halás: Vláda nechce pomáhať domácnostiam v boji so zdražovaním

Bratislava 24. júla (TASR) - Vláda vedome neprijíma opatrenia na boj s infláciou a zdražovaním a zvyšuje si tým príjmy štátneho rozpočtu na úkor slovenských domácností. Opatrenia na stabilizáciu a boj so zdražovaním a infláciou v rámci základných cien potravín, bývania, liekov, energií a telekomunikačných služieb pre žiadnu zo skupín Slovákov ohrozených chudobou zatiaľ vláda neprijala. V pondelok to uviedol riaditeľ Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív (IVRA) Martin Halás.



"Akékoľvek zásadné opatrenie, ktoré by znížilo ceny základných komodít pre domácnosti, by významne pomohlo slovenským domácnostiam. Na druhej strane, by znížilo príjmy štátneho rozpočtu, a to najmä príjmy plynúce z dane z pridanej hodnoty. Túto daň platia ľudia pri každom svojom nákupe, pri úhrade každej faktúry a čím sú ceny tovarov a služieb vyššie, tým viac platia ľudia štátu," vyjadril sa Halás s tým, že zdražovanie najviac postihlo rodiny s malými deťmi, jednorodičovské domácnosti, seniorov či zdravotne ťažko postihnutých.



Halás upozornil aj na to, že viac ako 70 % slovenských domácností má v súčasnosti problém zaplatiť neočakávaný výdavok. "Podľa údajov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť boli v roku 2022 príjmy do štátneho rozpočtu priamo spojené s vysokým rastom cien vo výške 1,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Zvýšenie daňových a odvodových príjmov bolo o 1,5 miliardy eur vyššie práve z dôvodu vyššieho než predpokladaného rastu nominálnych makroekonomických ukazovateľov zvyšujúcich výnos daní," uviedol Halás.



V rámci minulého roka 2022 vláda na kompenzáciu vysokého rastu cien, ako aj opatrení na riešenie pandémie nad rámec rozpočtovanej rezervy vynaložila zo štátneho rozpočtu 129 miliónov eur. "Vláda SR a štátny rozpočet SR takto zarobili na slovenských domácnostiach minulý rok 2022 až 1,4 miliardy eur," uzavrel Halás.