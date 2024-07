Haleon investuje vyše 41 miliónov eur do výroby a nového centra

Levice 30. júla (TASR) - Spoločnosť Haleon v Leviciach pripravuje investíciu v hodnote 41,2 milióna eur. Ako informovala, viac ako polovica z tejto sumy je určená na rozvoj výrobného závodu a zvyšok na vybudovanie nového technologického centra.



Investícia do rozvoja závodu presiahne sumu 22 miliónov eur a rozšíri výrobnú kapacitu závodu. "Očakáva sa, že do roku 2027 vzrastie objem výroby o 30 percent takmer na 800 miliónov vyrobených zubných pást ročne. Aby sme dosiahli tieto ambície, výrobný závod inštaluje ďalšie veľkokapacitné mixéry, plniace a baliace linky. Zefektívňujeme výrobné procesy a vytvárame ďalšie pracovné miesta," uviedol Haleon.



Investícia do vybudovania nového technologického centra v hodnote viac ako 19 miliónov eur bola podporená aj regionálnou investičnou pomocou vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote viac ako troch miliónov eur. "Technologické centrum vyrastie v areáli výrobného závodu v Leviciach. Do roku 2028 v ňom vznikne 19 nových pracovných miest vrátane ôsmich vedeckých pozícií. Vývoj produktov v novom technologickom centre sa začne v roku 2026," pripomenula firma.



Podľa slov štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Kamila Šaška je otvorenie technologického centra v Leviciach dobrým signálom pre región i Slovensko. "Z dlhodobého hľadiska pridanou hodnotou tejto investície je aj udržanie talentovaných vedcov na Slovensku. Tento projekt je v súlade aj so snahou vlády zvýšiť konkurencieschopnosť a aktivity v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku," skonštatoval. "Vďaka investíciám materskej spoločnosti Haleon do nášho rastu závod v Leviciach za ostatných desať rokov strojnásobil svoju výrobnú kapacitu. Teší ma, že v investíciách do výrobného závodu pokračujeme a zároveň ich rozširujeme aj do novej oblasti," doplnil ho konateľ spoločnosti a riaditeľ závodu Renzo Codeca.



Nové technologické centrum sa bude primárne zameriavať na inovácie a vývoj zubných pást. Nové vývojové a testovacie centrum bude poskytovať služby v oblasti výskumu produktov pre celú globálnu kategóriu starostlivosti o ústnu hygienu spoločnosti Haleon pre značky, ako Sensodyne, Aquafresh a Parodontax. Bude tiež slúžiť ako centrum, ktoré okrem rozvoja vedeckých poznatkov zabezpečí aj zapracovanie nových technologických objavov do skutočných produktov.