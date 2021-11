Ceny domov v Británii dosiahli v októbri nové maximum

Londýn 5. novembra (TASR) - Ceny domov v Británii pokračovali v októbri v raste, tempo rastu sa však výrazne spomalilo. Ďalší rast však posunul priemernú cenu nehnuteľností na nové historické maximum. Uviedol to v piatok najväčší britský poskytovateľ hypoték Halifax.



Ako Halifax informoval, ceny domov sa v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,9 %, zatiaľ čo v septembri medzimesačne vzrástli o 1,7 %. Za tri mesiace do konca októbra sa ceny domov zvýšili oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 8,1 %. To je najvyššie tempo rastu za tri mesiace od obdobia apríl-jún. Na porovnanie, za tri mesiace do konca septembra tempo rastu dosiahlo 7,4 %.



Za posledných 18 mesiacov tlačil ceny nahor najmä zvýšený dopyt po väčších domoch. Bol to dôsledok pandémie nového koronavírusu, ktorá obmedzila pohyb obyvateľov a podporila prácu z domu.



Ako uviedol riaditeľ Halifaxu Russell Galley, tento faktor spolu s vládnym programom na podporu bývania zvýšil priemernú cenu nehnuteľností v Británii na historické maximum 270.027 libier (315.655 eur). Dodal však, že vzhľadom na vysokú infláciu a očakávania zvýšenia úrokových sadzieb zo strany centrálnej banky už na budúci mesiac a ďalšie zvýšenie v nasledujúcom období sa dopyt po nehnuteľnostiach zmierni.



(1 EUR = 0,85545 GBP)