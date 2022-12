Halifax: Ceny domov v Británii klesli najprudšie za viac než 14 rokov

Londýn 7. decembra (TASR) - Ceny domov v Británii pokračovali v novembri v poklese, tempo poklesu sa však prudko zrýchlilo na najvyššiu úroveň od začiatku svetovej finančnej krízy pred viac než 14 rokmi. Uviedla to v stredu spoločnosť Halifax, ktorá je najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. Informovali o tom agentúra Reuters a server RTTNews.



Ceny domov v Británii klesli podľa Halifaxu v novembri medzimesačne o 2,3 % po októbrovom poklese o 0,4 %. V októbri dosiahla priemerná cena domu v Británii 292.406 libier, v novembri to bolo 285.579 libier (331.413 eur).



Novembrový vývoj predstavuje pokles cien tretí mesiac po sebe a zároveň najprudší od októbra 2008, čo do veľkej miery ovplyvnil rast úrokových sadzieb, zhoršená finančná situácia domácností, a tým znížená dostupnosť nehnuteľností.



Aj medziročný vývoj cien poukazuje na prudké ochladzovanie realitného trhu. Ceny domov podľa údajov spoločnosti Halifax síce medziročne vzrástli, tempo rastu sa však v porovnaní s októbrovým vývojom spomalilo takmer na polovičnú úroveň. Zatiaľ čo v októbri sa ceny domov v Británii zvýšili medziročne o 8,2 %, v novembri rast dosiahol iba 4,7 %.



(1 EUR = 0,8617 GBP)