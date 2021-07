Halifax: Ceny domov v Británii klesli prvýkrát za päť mesiacov

Londýn 7. júla (TASR) - Ceny domov v Británii zaznamenali minulý mesiac medzimesačný pokles, prvý za posledných päť mesiacov. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje spoločností IHS Markit a Halifax, ktorá je najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. Pod pokles sa podľa všetkého podpísal koniec daňových výhod pri kúpe domu.



Ceny domov v Británii klesli v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 0,5 %, pričom priemerná cena domu dosiahla 260.358 libier (304.690 eur). V máji zaznamenali rast o 1,2 %. Medziročne pokračovali ceny domov v raste, tempo rastu sa však podľa Halifaxu spomalilo. Napriek tomu je stále dostatočne vysoké. Rast predstavoval 8,8 % po 9,6-percentnom raste v máji, čo bolo 14-ročné maximum.



Ceny domov by v medziročnom porovnaní mali ďalej rásť, tempo rastu sa však podľa Russella Galleyho z Halifaxu pravdepodobne spomalí. Vychádza z ukončenia programu podpory bývania v období pandémie, ktorý ešte v júli minulého roka oznámil minister financií Rishi Sunak. Program umožnil zvýšenie hranice na platenie dane pri kúpe nehnuteľnosti. Predtým sa daň platila od 125.000 libier, vláda ju však s cieľom podporiť trh s bývaním počas pandémie zvýšila na 500.000 libier. Pôvodne mal program platiť do konca marca tohto roka, Sunak ho však predĺžil do konca júna.



Navyše sa ku koncu roka očakáva aj rast nezamestnanosti, čo je spojené s koncom programu na podporu pracovných miest. To je ďalší faktor, ktorý môže zasiahnuť do dopytu po nehnuteľnostiach, dodal Galley.



(1 EUR = 0,85450 GBP)