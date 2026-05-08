Halifax: Ceny domov v Británii klesli v apríli druhý mesiac v rade
Autor TASR
Londýn 8. mája (TASR) - Ceny domov v Británii v apríli medzimesačne klesli, druhý mesiac po sebe, za čím je najmä neistota spojená s vojnou na Blízkom východe. V medziročnom porovnaní sa ceny zvýšili, avšak najslabším tempom od konca minulého roka. Uviedla to v piatok spoločnosť Halifax, ktorá je najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. Informovala o tom agentúra Reuters.
Ceny domov v Británii klesli v apríli medzimesačne o 0,1 % po 0,5-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Oproti aprílu minulého roka sa o 0,4 % zvýšili, čo však bolo iba polovičné tempo rastu v porovnaní s medziročným vývojom v marci a najslabší rast od decembra.
„Po solídnom začiatku roka najnovší vývoj na britskom realitnom trhu naznačuje zvýšenú úroveň neistoty, čo sa týka vyhliadok na najbližšie obdobie,“ povedala šéfka hypotekárneho oddelenia Halifaxu Amanda Brydenová. „Najmä vyššie ceny energií zasiahli do inflačných očakávaní, čo prinútilo trhy prehodnotiť prognózu vývoja úrokových sadzieb,“ dodala.
Britská centrálna banka na ostatnom zasadnutí minulý týždeň ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na pôvodnej úrovni 3,75 %, poukázala však na riziko vyššej inflácie v dôsledku vojny na Blízkom východe. Analytici preto už nepredpokladajú, že by do konca tohto roka pristúpila k redukcii sadzieb, naopak, stále však počítajú s tým, že v ďalšom období roka 2026 rozhodne o ich zvýšení.
