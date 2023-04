Halifax: Ceny domov v Británii pokračovali v marci v raste

Londýn 6. apríla (TASR) - Ceny domov v Británii pokračovali minulý mesiac v raste a aj keď sa tempo rastu spomalilo, zvyšovanie cien signalizuje, že realitný trh sa po otrasoch na jeseň minulého roka vyvolaných plánmi bývalej premiérky Lizz Trussovej postupne stabilizuje. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a DPA, ktoré zverejnili najnovšie údaje spoločnosti Halifax, najväčšieho poskytovateľa hypotekárnych úverov v krajine.



Ceny domov v Británii vzrástli v marci medzimesačne o 0,8 % po 1,2-percentnom zvýšení v predchádzajúcom mesiaci. Napriek spomaleniu je to solídne zvýšenie cien nehnuteľností v medzimesačnom porovnaní, druhé najvýraznejšie od júna minulého roka. Navyše, ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávali, že ceny domov klesnú, a to o 0,3 %.



Medziročne sa zvýšili o 1,6 % a aj v tomto prípade sa oproti vývoju vo februári rast spomalil, keď vtedy dosiahol 2,1 %. Výsledok sa však opäť výrazne líšil od očakávaní analytikov, ktorí podľa DPA počítali so spomalením rastu cien na 0,3 %.



Halifax uviedol, že najnovšie údaje signalizujú relatívnu stabilizáciu na trhu s bývaním od začiatku tohto roka. Realitný sektor zaznamenal obrovské výkyvy vlani na jeseň po tom, ako plán rozsiahlych daňových úľav bývalej premiérky Lizz Trussovej viedol k otrasom na finančných trhoch.



Údaje Halifaxu však ostro kontrastujú s údajmi konkurenčnej spoločnosti Nationwide Building Society. Tá minulý týždeň zverejnila vlastné výpočty, ktoré poukázali na pokles cien domov oproti februáru o 0,8 %. Avšak ďalšie údaje, ako napríklad informácia britskej centrálnej banky o počte schválených hypotekárnych úverov, signalizujú postupné stabilizovanie trhu.