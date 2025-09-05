Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Halifax: Ceny domov v Británii pokračovali v raste

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Ceny domov v Británii vzrástli v auguste medzimesačne o 0,3 % a v medziročnom porovnaní rast dosiahol 2,2 %.

Autor TASR
Londýn 5. septembra (TASR) - Ceny domov v Británii pokračovali v raste aj v auguste, už tretí mesiac v rade, pričom tempo rastu bolo výraznejšie, než sa očakávalo. Navyše, priemerná cena dosiahla rekordnú úroveň. Uviedla to v piatok spoločnosť Halifax, ktorá je najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.

Ceny domov v Británii vzrástli v auguste medzimesačne o 0,3 % a v medziročnom porovnaní rast dosiahol 2,2 %. V obidvoch prípadoch sa ceny v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci spomalili, keď v júli vzrástli medzimesačne o 0,4 % a medziročne o 2,5 %.

Rástli však výraznejšie, než predpokladali analytici. Tí očakávali spomalenie medzimesačného rastu na úroveň 0,1 % a v porovnaní s augustom minulého roka očakávali rast iba o 2 %.

Navyše, priemerná cena nehnuteľností v Británii zaznamenala v auguste nový rekord. Ten predstavuje 299.331 libier, čo je v prepočte 344.931 eur.

(1 EUR = 0,8678 GBP)
.

