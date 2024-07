Halifax: Ceny domov v Británii v júni klesli, neskôr sa majú zotaviť

Londýn 8. júla (TASR) - Ceny domov v Británii zaznamenali v júni mierny pokles, očakáva sa však, že do konca tohto roka a na začiatku roka 2025 by mohli ísť opäť nahor, keďže trhy počítajú s poklesom úrokových sadzieb. Uviedla to v týchto dňoch spoločnosť Halifax, ktorá je najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v ostrovnej krajine. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ceny domov v Británii klesli v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,2 %. Od začiatku roka zaznamenali rast iba o 0,4 %, čo podľa Amandy Brydenovej z oddelenia hypoték v Halifaxe predstavuje stále utlmený trh, aj keď celková aktivita v oblasti realít sa postupne zotavuje.



V ďalších mesiacoch však Halifax počíta s rastom cien nehnuteľností, pričom vychádza z očakávaného zníženia úrokových sadzieb zo strany Bank of England (BoE). Investori stanovili pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb na zasadnutí 1. augusta na 55 %. Ak sa tak stane, bude to prvá redukcia sadzieb za viac než štyri roky.



V medziročnom porovnaní sa ceny domov zvýšili v Británii o 1,6 %. Najvýraznejšie sa v rámci regiónov zvýšili v Severnom Írsku, a to o 4 %. Vzrástli aj v Londýne, rast však dosiahol iba 0,9 %.