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Halifax: Ceny domov v Británii v máji nečakane klesli
Ceny domov v Británii klesli v máji medzimesačne o 0,1 %, rovnakým tempom ako v predchádzajúcom mesiaci. V marci vykázali medzimesačný pokles o 0,5 %.
Autor TASR
Londýn 5. júna (TASR) - Ceny domov v Británii zaznamenali v máji nečakaný pokles. Klesli tak tretí mesiac v rade, čo je najnovší dôkaz ochladzovania trhu, keď zvýšené náklady na úvery a neistota súvisiaca s vojnou proti Iránu zasahujú do dopytu. Uviedla to v piatok spoločnosť Halifax, ktorá je najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine. Informovala o tom agentúra Reuters.
Ceny domov v Británii klesli v máji medzimesačne o 0,1 %, rovnakým tempom ako v predchádzajúcom mesiaci. V marci vykázali medzimesačný pokles o 0,5 %. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters počítali v máji s návratom cien k rastu, konkrétne o 0,1 %.
„Trend v oblasti cien nehnuteľností naďalej odráža neistotu súvisiacu s vývojom na Blízkom východe,“ povedala Amanda Brydenová, šéfka oddelenia hypoték v Halifaxe. „Napriek tomu, že úrokové sadzby hypoték v Británii v poslednom období klesli, vyššie inflačné očakávania držia náklady na úvery nad úrovňou zo začiatku roka. To zhoršuje situáciu pre mnohých záujemcov o kúpu domu a znižuje dopyt,“ dodala.
Priemerná sadzba hypoték vzrástla v Británii od útoku Izraela a USA na Irán 28. februára o takmer celý percentuálny bod. Konflikt okrem toho znamená, že finančné trhy momentálne očakávajú, že britská centrálna banka pristúpi tento rok skôr k zvýšeniu úrokových sadzieb než k ich zníženiu.
V medziročnom porovnaní boli ceny domov v Británii minulý mesiac vyššie, aj v tomto prípade však údaje Halifaxu zaostali za očakávaniami. Oproti máju 2025 sa zvýšili o 0,5 %, ekonómovia však očakávali rast o 1 %.
Ceny domov v Británii klesli v máji medzimesačne o 0,1 %, rovnakým tempom ako v predchádzajúcom mesiaci. V marci vykázali medzimesačný pokles o 0,5 %. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters počítali v máji s návratom cien k rastu, konkrétne o 0,1 %.
„Trend v oblasti cien nehnuteľností naďalej odráža neistotu súvisiacu s vývojom na Blízkom východe,“ povedala Amanda Brydenová, šéfka oddelenia hypoték v Halifaxe. „Napriek tomu, že úrokové sadzby hypoték v Británii v poslednom období klesli, vyššie inflačné očakávania držia náklady na úvery nad úrovňou zo začiatku roka. To zhoršuje situáciu pre mnohých záujemcov o kúpu domu a znižuje dopyt,“ dodala.
Priemerná sadzba hypoték vzrástla v Británii od útoku Izraela a USA na Irán 28. februára o takmer celý percentuálny bod. Konflikt okrem toho znamená, že finančné trhy momentálne očakávajú, že britská centrálna banka pristúpi tento rok skôr k zvýšeniu úrokových sadzieb než k ich zníženiu.
V medziročnom porovnaní boli ceny domov v Británii minulý mesiac vyššie, aj v tomto prípade však údaje Halifaxu zaostali za očakávaniami. Oproti máju 2025 sa zvýšili o 0,5 %, ekonómovia však očakávali rast o 1 %.