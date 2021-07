Halliburton sa vrátil k zisku

Houston 20. júla (TASR) - Americký koncern Halliburton, jeden z najväčších poskytovateľov služieb v ropnom sektore, sa po stratovom 2. štvrťroku minulého roka vrátil k zisku. Výsledky podporil rast cien ropy, čo zvýšilo aktivitu v ropnom sektore a dopyt po službách v tejto oblasti.



Ceny ropy sa za tri mesiace do konca júna zvýšili o 18,2 % a od začiatku roka ich rast dosiahol zhruba 37 %. S rastom cien sa zvýšila aktivita ropných firiem a podľa údajov spoločnosti Baker Hughes sa počet aktívnych ropných vrtov v USA zvýšil v júni už 11. mesiac po sebe. Ku koncu 2. štvrťroka bolo v činnosti 470 ropných vrtov oproti 417 v závere marca.



Halliburton v utorok informoval, že za 2. štvrťrok zaznamenal čistý zisk 227 miliónov USD (192,93 milióna eur), čo na akciu predstavuje 26 centov. V rovnakom období minulého roka evidovala spoločnosť stratu 1,68 miliardy USD (1,91 USD/akcia). Halliburton tak prekonal očakávania trhov, ktoré počítali so ziskom na akciu na úrovni 23 centov.



Aj v medzikvartálnom porovnaní bol výsledok za obdobie od apríla do konca júna lepší, keď v 1. štvrťroku dosiahla spoločnosť zisk 170 miliónov USD. Na akciu tak zaznamenala zisk 19 centov.



Tržby za 2. kvartál dosiahli 3,71 miliardy USD, čo rovnako predstavuje medziročný rast, v tomto ukazovateli však spoločnosť tesne zaostala za očakávaniami. Analytici počítali s rastom tržieb na 3,74 miliardy USD.



V tomto týždni zverejní svoje výsledky aj konkurencia Halliburtonu. Výsledky za 2. kvartál oznámia Schlumberger aj Baker Hughes.



(1 EUR = 1,1766 USD)