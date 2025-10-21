< sekcia Ekonomika
Halliburton zaznamenal pokles zisku aj tržieb v 3. štvrťroku
Napriek tomu prekonal odhady analytikov z Wall Street.
Autor TASR
Houston 21. októbra (TASR) - Americký koncern Halliburton, jeden z najväčších poskytovateľov služieb v ropnom sektore, zaznamenal v 3. štvrťroku 2025 pokles zisku. Napriek tomu prekonal odhady analytikov z Wall Street. Pomohol mu stabilný dopyt po jeho zariadeniach a službách pre ropné polia v Severnej Amerike. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca septembra 2025 prudko znížil na 18 miliónov USD (15,44 milióna eur), čo predstavuje 0,02 USD na akciu, z 571 miliónov USD alebo 0,65 USD/akcia v rovnakom období minulého roka.
Po odpočítaní jednorazových položiek vykázal Halliburton upravený zisk za dané obdobie vo výške 496 miliónov USD alebo 0,58 USD na akciu.
Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 0,50 USD na akciu.
Tržby spoločnosti v sledovanom období klesli o 1,7 % na 5,6 miliardy USD z 5,7 miliardy USD v minulom roku.
Tržby v Severnej Amerike pritom dosiahli 2,4 miliardy USD, čo je rovnaká hodnota ako v predchádzajúcom roku, ale nad priemerným odhadom analytikov vo výške 2,17 miliardy USD.
Na Blízkom východe a v Ázii však spoločnosť Halliburton zaznamenala medziročný pokles tržieb o 8 %.
(1 EUR = 1,1655 USD)
Zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca septembra 2025 prudko znížil na 18 miliónov USD (15,44 milióna eur), čo predstavuje 0,02 USD na akciu, z 571 miliónov USD alebo 0,65 USD/akcia v rovnakom období minulého roka.
Po odpočítaní jednorazových položiek vykázal Halliburton upravený zisk za dané obdobie vo výške 496 miliónov USD alebo 0,58 USD na akciu.
Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 0,50 USD na akciu.
Tržby spoločnosti v sledovanom období klesli o 1,7 % na 5,6 miliardy USD z 5,7 miliardy USD v minulom roku.
Tržby v Severnej Amerike pritom dosiahli 2,4 miliardy USD, čo je rovnaká hodnota ako v predchádzajúcom roku, ale nad priemerným odhadom analytikov vo výške 2,17 miliardy USD.
Na Blízkom východe a v Ázii však spoločnosť Halliburton zaznamenala medziročný pokles tržieb o 8 %.
(1 EUR = 1,1655 USD)