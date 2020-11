Halloween a koronakríza zvýšili zisk cukrovinkárskej firmy Hershey

New York 6. novembra (TASR) – Americký výrobca čokolády Hershey oznámil za 3. kvartál rast tržieb aj zisku, pričom zisk vzrástol o takmer 40 %. Výsledky podporil zvýšený dopyt spotrebiteľov počas koronakrízy po výrobkoch na domáce pečenie, ako aj oslavy Halloweenu, ktoré posilnili predaj cukroviniek.



Spoločnosť informovala, že čistý zisk dosiahol v 3. štvrťroku, ktorý sa skončil 27. septembra, 447,28 milióna USD (377,29 milióna eur), čo na akciu predstavuje 2,14 dolára. V porovnaní s 3. kvartálom minulého roka to znamená rast o vyše 37 %.



Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 388,13 milióna USD. Na akciu to predstavuje 1,86 dolára. Spoločnosť tak prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na úrovni 1,72 USD.



Tržby dosiahli v 3. štvrťroku 2,22 miliardy dolárov. V porovnaní s rovnakým obdobím to znamená rast o 4,2 %. Aj v tomto ukazovateli firma prekonala očakávania trhov, keď analytici predpokladali tržby na úrovni 2,16 miliardy USD.