Haly za 9,5 milióna v Dubnici slúžia spoločnostiam Lidl, AAF a LEONI

Dubnica nad Váhom 2. decembra (TASR) - Developerská a investičná spoločnosť Invest4SEE predala do ČS nemovitostního fondu novopostavené logistické haly, druhú fázu projektu Invest4SEE Industrial Park Dubnica. Haly pozostávajúce zo skladových, technických a kancelárskych priestorov s celkovou prenajímateľnou plochou 16.600 štvorcových metrov predal investor za 9,5 milióna eur.



Ako informovala realitno-poradenská spoločnosť CBRE, ktorá pri obchodnej transakcii zastupovala Invest4SEE, medzi nájomcov týchto priestorov patria potravinový reťazec Lidl a dve subdodávateľské firmy zamerané na automobilový sektor - AAF a LEONI. Spoločnosť AAF sa špecializuje na výrobu a montáž filtrov do vzduchotechniky a firma LEONI je dodávateľom energetických riešení pre automobilový priemysel. Druhá fáza priemyselného parku bola postavená v roku 2018 spoločnosťou Goldbeck a developovaná firmou SEE RE Two, dcérskou spoločnosťou predávajúceho Invest4SEE.



Developerská a investičná spoločnosť Invest4SEE sa zameriava na sektor priemyselných nehnuteľností v strednej a východnej Európe. „Sme veľmi radi, že sme zdevelopovali a predali ďalšiu priemyselnú nehnuteľnosť áčkovej kvality. Je to pre nás dôkazom toho, že kvalita našich produktov spĺňa najvyššie štandardy a sú atraktívne aj pre medzinárodných investorov,“ uviedol spolumajiteľ spoločnosti Invest4SEE Oliver Schenk.



Invest4SEE Priemyselný Park Dubnica je na západnom Slovensku a spolu s bratislavským regiónom sústreďuje celkom 88 % všetkých industriálnych plôch na Slovensku. Výhodou tohto parku je skutočnosť, že má výbornú dopravnú dostupnosť a umiestnenie pri výjazde na diaľnicu D1.



„Veľmi nás teší, že sa nám podarilo sprostredkovať predaj aj druhej fázy Invest4SEE Industriálneho Parku Dubnica do ČS nemovitostního fondu. Aj uvedená transakcia potvrdzuje, že zahraniční investori vidia naďalej veľký potenciál pre svoje investície do segmentu priemyselných a logistických nehnuteľností na Slovensku,“ skonštatoval riaditeľ predaja investičných nehnuteľností spoločnosti CBRE Marián Mlynárik.