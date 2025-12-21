< sekcia Ekonomika
Hammacková: Fed nemá dôvod v najbližšom čase meniť sadzby
Hammacková nesúhlasila ani s nedávnymi zníženiami sadzieb, keďže ju viac znepokojuje trvale zvýšená inflácia než potenciálne oslabenie trhu práce.
Autor TASR
Cleveland 21. decembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) nemá dôvod, aby v najbližších mesiacoch menila úrokové sadzby, myslí si šéfka clevelandského Fedu Beth Hammacková. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Hammacková nesúhlasila ani s nedávnymi zníženiami sadzieb, keďže ju viac znepokojuje trvale zvýšená inflácia než potenciálne oslabenie trhu práce. Zhoršovanie na trhu práce bolo dôvodom, pre ktorý Fed v uplynulých mesiacoch znížil svoju kľúčovú sadzbu celkovo o 75 bázických bodov.
Hammacková v rozhovore pre Wall Street Journal (WSJ) uviedla, že Fed podľa nej nemusí meniť kľúčovú sadzbu, ktorá sa aktuálne nachádza v pásme 3,5 % až 3,75 %, minimálne do jari. „Mojím základným scenárom je, že teraz môžeme nechať sadzby na tejto úrovni, kým nebudeme mať jasnejšie dôkazy, že inflácia sa vracia k cieľu, alebo že trh práce citeľnejšie slabne,“ uviedla Hammacková.
