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Handelsblatt: I. Schnabelová možno skončí vo vedení ECB
Schnabelová, ktorá v rámci vedenia ECB zodpovedá za trhové operácie, rokuje s predstaviteľmi fondu o prevzatí pozície šéfky oddelenia MMF pre menové a kapitálové trhy.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 3. septembra (TASR) - Členka Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Isabel Schnabelová možno opustí svoj post skôr, než stanovuje jej mandát. Dôvodom sú jej rokovania s Medzinárodným menovým fondom (MMF) o prevzatí jednej z vedúcich pozícií svetovej finančnej inštitúcie. Uviedol to nemecký ekonomický denník Handelsblatt, ktorý sa odvolal na zdroje z nemeckej vlády. Informovala o tom agentúra Reuters.
Schnabelová, ktorá v rámci vedenia ECB zodpovedá za trhové operácie, rokuje s predstaviteľmi fondu o prevzatí pozície šéfky oddelenia MMF pre menové a kapitálové trhy. Tento post je voľný od začiatku septembra potom, ako na ňom po vyše deviatich rokoch skončil Tobias Adrian. Hovorca ECB sa k informáciám odmietol vyjadriť a komentovať ich nechcel ani MMF.
Mandát Schnabelovej, ktorá, čo sa týka názorov na menovú politiku banky, patrí v ECB k takzvaným jastrabom, trvá do konca roka 2027. Ak sa rozhodne odísť skôr, pre ECB to bude znamenať zrýchlenie zmien vo výkonnej rade. V máji budúceho roka by totiž mal svoj post opustiť hlavný ekonóm ECB Philip Lane a mandát šéfky ECB Christine Lagardovej sa končí v októbri 2027. Navyše, už nejaký čas sa hovorí aj o prípadnom skoršom odchode Lagardovej, čo ona sama nikdy vyslovene nepoprela.
Aj keď sa o uvoľnené miesta môže uchádzať zástupca ktorejkoľvek z krajín eurozóny, najväčšie štáty menovej únie ako Francúzsko a Nemecko majú de facto stále miesto vo výkonnej rade ECB. Dá sa preto očakávať, že o posty vo vedení prejavia záujem, aj keď to neznamená, že štáty budú požadovať tie isté pozície. Záujem medzičasom o miesto vo Výkonnej rade ECB prejavilo aj Španielsko a nie je vylúčené, že tieto krajiny si uvoľnené pozície medzi sebou podelia.
Tieto plány môže narušiť prípadné rozhodnutie vybrať za nového šéfa ECB bývalého guvernéra holandskej centrálnej banky Klaasa Knota, ktorého ako kandidáta v auguste oficiálne podporila holandská vláda. Holandsko je však už vo výkonnej rade zastúpené, a to Frankom Eldersonom. Zvykom však býva, že člen výkonnej rady odstúpi, ak za budúceho prezidenta ECB vyberú jeho krajana.
O pozíciách v ECB sa zvyčajne rozhoduje postupne. Avšak fakt, že miesta vo vedení sa v nasledujúcom období budú podľa všetkého uvoľňovať v dosť rýchlom slede, zvyšuje pravdepodobnosť, že vlády Európskej únie budú o týchto pozíciách rokovať v jednom balíku, pričom sa dá opätovne očakávať politické vyjednávanie o jednotlivých postoch.
Schnabelová, ktorá v rámci vedenia ECB zodpovedá za trhové operácie, rokuje s predstaviteľmi fondu o prevzatí pozície šéfky oddelenia MMF pre menové a kapitálové trhy. Tento post je voľný od začiatku septembra potom, ako na ňom po vyše deviatich rokoch skončil Tobias Adrian. Hovorca ECB sa k informáciám odmietol vyjadriť a komentovať ich nechcel ani MMF.
Mandát Schnabelovej, ktorá, čo sa týka názorov na menovú politiku banky, patrí v ECB k takzvaným jastrabom, trvá do konca roka 2027. Ak sa rozhodne odísť skôr, pre ECB to bude znamenať zrýchlenie zmien vo výkonnej rade. V máji budúceho roka by totiž mal svoj post opustiť hlavný ekonóm ECB Philip Lane a mandát šéfky ECB Christine Lagardovej sa končí v októbri 2027. Navyše, už nejaký čas sa hovorí aj o prípadnom skoršom odchode Lagardovej, čo ona sama nikdy vyslovene nepoprela.
Aj keď sa o uvoľnené miesta môže uchádzať zástupca ktorejkoľvek z krajín eurozóny, najväčšie štáty menovej únie ako Francúzsko a Nemecko majú de facto stále miesto vo výkonnej rade ECB. Dá sa preto očakávať, že o posty vo vedení prejavia záujem, aj keď to neznamená, že štáty budú požadovať tie isté pozície. Záujem medzičasom o miesto vo Výkonnej rade ECB prejavilo aj Španielsko a nie je vylúčené, že tieto krajiny si uvoľnené pozície medzi sebou podelia.
Tieto plány môže narušiť prípadné rozhodnutie vybrať za nového šéfa ECB bývalého guvernéra holandskej centrálnej banky Klaasa Knota, ktorého ako kandidáta v auguste oficiálne podporila holandská vláda. Holandsko je však už vo výkonnej rade zastúpené, a to Frankom Eldersonom. Zvykom však býva, že člen výkonnej rady odstúpi, ak za budúceho prezidenta ECB vyberú jeho krajana.
O pozíciách v ECB sa zvyčajne rozhoduje postupne. Avšak fakt, že miesta vo vedení sa v nasledujúcom období budú podľa všetkého uvoľňovať v dosť rýchlom slede, zvyšuje pravdepodobnosť, že vlády Európskej únie budú o týchto pozíciách rokovať v jednom balíku, pričom sa dá opätovne očakávať politické vyjednávanie o jednotlivých postoch.