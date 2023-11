Handelsblatt: Úspory VW by sa mohli týkať aj administratívnych pozícií

Berlín 13. novembra (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen by mohla v rámci úsporných opatrení zredukovať počet administratívnych miest. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na ekonomický denník Handelsblatt.



VW v júni zverejnil úsporný program, v rámci ktorého chce spoločnosť do roku 2026 znížiť náklady o 10 miliárd eur a zvýšiť návratnosť tržieb na 6,5 %. Ako uviedol Handelsblatt, ktorý sa odvolal na šéfa značky VW Thomasa Schäfera a šéfa pre ľudské zdroje Gunnara Kiliana, pracovné náklady v administratíve sa majú v tejto lehote znížiť približne o pätinu a súčasťou tohto procesu bude pravdepodobne aj rušenie pracovných miest.



V administratíve koncernu Volkswagen pracuje takmer 40.000 zamestnancov, uviedol Handelsblatt, pričom dodal, že v súčasnosti prebiehajú rokovania medzi vedením a predstaviteľmi odborov. Kľúčové opatrenia by mali byť definované do konca tohto roka.