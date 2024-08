Handlová čaká na vypracovanie znaleckého posudku rozostavanej plavárne

Handlová 2. augusta (TASR) - Konkurz na majetok koncesionára, ktorý mal zabezpečiť rekonštrukciu plavárne a výstavbu kúpaliska v Handlovej, pokračuje. Správu nad krytou plavárňou v meste má správca konkurznej podstaty, mesto čaká na vypracovanie znaleckého posudku. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Právna situácia je nezmenená. Záväzky mesta vo vzťahu k plavárni a k úhrade koncesnej odplaty naďalej pretrvávajú. To znamená, že mesto naďalej v pravidelných mesačných splátkach poukazuje na účet správcu konkurznej podstaty konkurznú odplatu vo výške 28.800 eur," uviedla právnička mesta Zuzana Hujsiová.



Mesto, ktoré je stále majiteľom objektu, sa pravidelne na stav konkurzu dopytuje, aktuálne čaká na vypracovanie znaleckého posudku. "Znalecký posudok zhodnotenia budovy je kľúčový pre ďalšie kroky. Ukáže totiž pomer medzi tým, koľko bolo preinvestované a sumou, ktorú mesto Handlová už zaplatilo," vysvetlila Paulínyová. Samospráva doposiaľ zaplatila odplatu v objeme 1.411.200 eur.



Konkurz na majetok koncesionára, spoločnosť B.T.I., spol. s r. o., vyhlásil súd ešte koncom januára 2023. Modernizáciu a prevádzku mestskej plavárne a priľahlého kúpaliska mala zabezpečiť spoločnosť za viac ako päť miliónov eur. Všetok majetok zostáva aj naďalej mestský, mesto malo náklady spojené s rekonštrukciou splácať na základe koncesnej zmluvy počas 15 rokov. Plaváreň uzatvorili ešte v roku 2017, s rekonštrukciou začala firma na začiatku roka 2018. Otáznym podľa radnice zostáva i stav rozostavanej plavárne, zástupcovia mesta totiž nemajú do nej prístup.



Primátorka Silvia Grúberová podľa svojich slov pevne verí, že sa mesto v tomto roku dostane do fázy, keď bude ukončený konkurz a bude môcť byť aj zrušená samotná zmluva, čím sa mestu "rozviažu" ruky. To znamená, že s majetkom bude môcť hospodáriť. "Vtedy si sadneme s poslaneckým zborom a povieme si koľko máme peňazí a aké máme možnosti," uzatvorila.