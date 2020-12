Handlová plánuje hospodáriť s rozpočtom vo výške viac 15 miliónov eur

Handlová 14. decembra (TASR) - Samospráva Handlovej plánuje v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške viac ako 15 miliónov eur. Radnica naplánovala i viacero investícií, tie chce financovať z fondov Európskej únie. Návrh rozpočtu na rok 2021 schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



"Filozofia tvorby rozpočtu bola taká, aby sme mali aspoň nejaké východisko zo sťaženej situácie, ktorá je v súčasnosti poznačená pandémiou. Veľmi veľa vecí z rozpočtu pre rok 2020 prechádza do budúcoročného rozpočtu," povedal vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu v Handlovej Peter Mendel.



Mesto podľa neho zachovalo i každoročné kritérium v podobe tvorby dostatočne vysokého prebytku bežného rozpočtu, aby mohlo kryť kapitálový schodok a výdavkové finančné operácie.



Samospráva by mala na základe októbrovej predikcie dostať na podielových daniach približne 6.203.000 eur. "Pandémia pretrváva a situácia nebude taká ružová, ako sa v tejto predikcii ukázalo. O tom svedčí aj schválený štátny rozpočet. Tam je výška podielovej dane pre mesto rádovo nižšia o 190.000 eur," vysvetlil vedúci ekonomického oddelenia.



Radnica chce zabezpečiť v budúcom roku i viacero investičných akcií. "Veľa vecí prešlo z tohtoročného rozpočtu, ide väčšinou o veľké projekty, projekt biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, budovanie medzibloku na sídlisku Morovnianska cesta, podali sme žiadosť na vybudovanie predškolského zariadenia, teda detských jaslí," vymenoval Mendel.



Investičné akcie sú podľa neho naviazané na spolufinancovanie zatiaľ z rezervného fondu, ktorého časť mesto ušetrilo aj v tomto roku a ďalšia jeho časť bude vygenerovaná dosť značným tohtoročným prebytkom. "Pri ročnom zúčtovaní v januári budúceho roka budeme túto čiastku poznať a poslanecký zbor potom bude vedieť prerozdeliť investície do oblastí, ktoré uzná za vhodné," dodal.



Celkové príjmy mesta by mali v budúcom roku dosiahnuť 15.185.584 eur, v rovnakej výške naplánovala radnica i celkové výdavky.