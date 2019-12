Handlová plánuje v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Handlová 12. decembra (TASR) - Mesto Handlová plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 14,7 milióna eur. Základný dokument mesta schválili tamojší mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok.



Svoje celkové príjmy naplánovalo mesto na 14.700.344 eur, jeho výdavky by mali v budúcom roku dosiahnuť tú istú výšku.



"Rozpočet je súhrnom kompromisov, ktoré sme museli urobiť, lebo požiadavky predložené z jednotlivých rozpočtových kapitol boli prehnané. Prevyšovali možnosti mesta o takmer 2,5 milióna eur. Tieto sme museli zásadne zredukovať," načrtol vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu v Handlovej Peter Mendel.



Mesto podľa neho nemohlo na strane príjmov počítať s takým výnosom podielovej dane v takej výške ako v minulých obdobiach, pretože očakávaná recesia naznačuje, že výnos nepôjde takým percentom medziročne hore, ako to išlo v minulom období. Radnica počíta len s 2,5-percentným nárastom. "Aby sme vo výdavkovej časti zabezpečili nutné funkcie mesta, museli sme siahnuť aj občanom do vrecka a nepopulárne sme zvyšovali miestne dane a poplatky," podotkol s tým, že mesto má aj zvýšené výdavky v zmysle legislatívnych zmien, či je to zabezpečovanie GDPR alebo mzdové nárasty.



"V tomto rozpočte sa snažíme aktualizovať výdavky na odpadové hospodárstvo, čo sme v minulosti nejakým spôsobom podceňovali. Výdavky boli poddimenzované. Musíme rozširovať medzi obyvateľmi osvetu, aby sa viac separovalo," doplnil Mendel.



Prijatiu rozpočtu predchádzala rozsiahla diskusia, ktorá začala ešte v septembri. "Budeme si trochu opasok uťahovať a budeme fungovať aj skromne. Bolo veľmi veľa požiadaviek, ktoré do rozpočtu prichádzali, vzhľadom na príjmy ich nie je možné zapracovať. Niekoľko takých vecí sa nám však podarilo," vysvetlila primátorka Silvia Grúberová.



V havarijnom stave je podľa nej strecha v dome s opatrovateľskou službou na ulici 29. augusta, kde je nutná celková rekonštrukcia. "Okrem toho počíta rozpočet s bežnou činnosťou s niekoľkými malými investičnými aktivitami, ale aj zase aj s dvoma nádhernými veľkými projektmi, ako je modernizácia kino sedačiek a revitalizácia zelene a verejných priestorov na Morovnianskom sídlisku. Okrem toho sú rozpočtové položky využité v súlade s programovým rozpočtom na sociálnu oblasť, životné prostredie, kultúru, šport, prideľovanie dotácií," dodala.