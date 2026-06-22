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Handlová po tretí raz žiada o úver na rekonštrukciu osvetlenia
Verejné osvetlenie na najväčšom handlovskom sídlisku je v havarijnom stave.
Autor TASR
Handlová 22. júna (TASR) - Mesto Handlová má naďalej záujem zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia na sídlisku Morovnianska cesta. O úver na investíciu sa bude po tretí raz uchádzať z Environmentálneho fondu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Verejné osvetlenie na najväčšom handlovskom sídlisku je v havarijnom stave. Úverové zdroje na rekonštrukciu sa snažila samospráva získať dvakrát, úspešná však nebola, preto sa o financie uchádza po tretí raz.
Aktuálna výzva na tento rok podľa mesta ponúka výhodnejšie podmienky financovania. „Úroková sadzba je na úrovni 0,2 percenta, avšak za podmienky, že mesto z vlastných zdrojov vybuduje štyri nabíjacie body pre elektromobily. Tie musia byť umiestnené v riešenom území, teda na Morovnianskom sídlisku, na uliciach Okružná a Morovnianska. Zároveň musia byť verejnosti prístupné nepretržite,“ vysvetlil Peter Cagáň z oddelenia mestských projektov mestského úradu.
Výška požadovaného úveru podľa neho zostáva nezmenená, mesto žiada naďalej jeden milión eur. „Po aktualizácii rozpočtov však predpokladaná hodnota zákazky vzrástla na 841.000 eur. Predpokladáme však, že po verejnom obstarávaní môže byť výsledná suma nižšia. Po vysúťažení zhotoviteľa sa výška čerpania úveru upraví a budeme čerpať reálne vysúťaženú sumu,“ uzavrel Cagáň.
Verejné osvetlenie na najväčšom handlovskom sídlisku je v havarijnom stave. Úverové zdroje na rekonštrukciu sa snažila samospráva získať dvakrát, úspešná však nebola, preto sa o financie uchádza po tretí raz.
Aktuálna výzva na tento rok podľa mesta ponúka výhodnejšie podmienky financovania. „Úroková sadzba je na úrovni 0,2 percenta, avšak za podmienky, že mesto z vlastných zdrojov vybuduje štyri nabíjacie body pre elektromobily. Tie musia byť umiestnené v riešenom území, teda na Morovnianskom sídlisku, na uliciach Okružná a Morovnianska. Zároveň musia byť verejnosti prístupné nepretržite,“ vysvetlil Peter Cagáň z oddelenia mestských projektov mestského úradu.
Výška požadovaného úveru podľa neho zostáva nezmenená, mesto žiada naďalej jeden milión eur. „Po aktualizácii rozpočtov však predpokladaná hodnota zákazky vzrástla na 841.000 eur. Predpokladáme však, že po verejnom obstarávaní môže byť výsledná suma nižšia. Po vysúťažení zhotoviteľa sa výška čerpania úveru upraví a budeme čerpať reálne vysúťaženú sumu,“ uzavrel Cagáň.