Handlová pripravila pracovné trhy pre bývalých zamestnancov firmy Lowa
Samospráva od oznámenia spoločnosti o zámere ukončenia prevádzky v Handlovej podľa nej vyvinula kroky, aby pomohla umiestniť na trh čo najviac zamestnancov.
Autor TASR
Handlová 19. septembra (TASR) - Voľné pracovné príležitosti vo štvrtok (18. 9.) na trhoch v Handlovej ponúkalo záujemcom deväť zamestnávateľov najmä z okresu Prievidza. Pracovné trhy pripravila handlovská samospráva s Kontaktným centrom Handlová prioritne pre bývalých zamestnancov spoločnosti Lowa Production, ktorá ukončila svoju prevádzku v meste v auguste. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
„Po ukončení handlovskej prevádzky spoločnosti prišlo o prácu zhruba 195 ľudí, prevažne žien. Niektoré našli uplatnenie, iné skončili v evidencii nezamestnaných. Pravidelné podujatie pracovné trhy, ktoré organizuje kontaktné centrum v júni, ponúklo prvé pracovné možnosti. Druhou príležitosťou, ktorú kontaktné centrum zorganizovalo, bola prezentácia pracovných ponúk - špeciálne pre bývalých zamestnancov spoločnosti Lowa Production,“ uviedla Paulínyová.
Samospráva od oznámenia spoločnosti o zámere ukončenia prevádzky v Handlovej podľa nej vyvinula kroky, aby pomohla umiestniť na trh čo najviac zamestnancov. „Po pracovných stretnutiach so zástupcami spoločností prišla primátorka Silvia Grúberová s myšlienkou zorganizovať pracovné trhy profilované špeciálne pre bývalých zamestnancov Lowy,“ ozrejmila.
Pracovné príležitosti prezentovalo na trhu deväť zástupcov zamestnávateľov z regiónu, okrem iných spoločnosti Nestlé Slovensko, Brose Prievidza, SaarGummi Slovakia či Gabor z Bánoviec nad Bebravou, ktorá sa venuje výrobe topánok. „Dostali sme zadanie pripraviť podujatie práve pre túto úzko špecializovanú skupinu ľudí, teda prevažne ženy, ktoré pracovali dlhé roky v tejto spoločnosti, preto sme tomu prispôsobili aj výber zamestnávateľov,“ ozrejmil manažér Kontaktného centra Handlová Tomáš Šujan. Okrem bývalých zamestnancov Lowy podľa neho centrum pozvalo na prezentáciu i svojich klientov, ktorí si hľadajú prácu.
Spoločnosť Lowa ukončila svoju výrobu v Handlovej koncom leta. Vo svojom stanovisku TASR informovala, že „prehodnocuje svoju priemyselnú štruktúru s cieľom zvýšiť efektivitu výroby a posilniť synergiu medzi rôznymi spoločnosťami v rámci skupiny“. Toto rozhodnutie je podľa nej súčasťou širšieho strategického plánu, ktorý má za cieľ optimalizovať výrobu medzi jednotlivými závodmi, zosúladiť technológie a know-how tak, aby čo najlepšie reagovali na požiadavky globálneho trhu.
Firma sa zaoberá výrobou športových topánok, patrí do holdingu Tecnica Group, ktorá okrem športovej obuvi vyrába i lyžiarsky výstroj, kolieskové korčule a snehule. Svoje výrobky exportuje do viac ako 80 krajín na svete.
