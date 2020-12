Radnica v Handlovej pripravuje výstavbu desiatok parkovacích miest

Handlová 8. decembra (TASR) - Handlovská samospráva pripravuje výstavbu desiatok parkovacích miest. Nové odstavné plochy by mali pribudnúť ešte do konca tohto roka na Ulici 29. augusta a Partizánskej, ako i Mierovom námestí. Do ich budovania radnica investuje viac ako 60.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Na Ulici 29. augusta mesto vybuduje päť parkovacích miest, na Partizánskej ulici šesť plôch na parkovanie 29 áut a v lokalite Mierové námestie vznikne deväť parkovacích miest," spresnila Paulínyová.



Budovanie parkovísk je súčasťou plánovaných zmien v oblasti upokojenia dopravy v meste. V súčasnosti zamestnanci mesta komunikujú s obyvateľmi a hľadajú riešenia, aby výstavba parkovacích miest mala čo najmenší dosah na okolitú verejnú zeleň. Pri určovaní miest nových parkovísk sa radnica opätovne stretla s tým, že obyvatelia vysadili dreviny na verejné priestranstvá pred tým, ako odkonzultovali typ vysadenej dreviny s príslušným oddelením mestského úradu. "Ide o nevhodnú výsadbu stromov na inžinierskych sieťach a bez dodržania odstupov medzi jednotlivými stromami," povedal Peter Kerata z referátu ochrany prírody a krajiny Mestského úradu v Handlovej. Niektoré náletové dreviny tak mesto podľa neho odstráni a tie, ktoré rokmi dorástli, sú zdravé a plnia svoju funkciu bez ohrozenia obyvateľov a majetku, chce ponechať.



"Prípravu budovania parkovacích plôch komplikujú aj samotné inžinierske siete, teda systém rozvodov plynu, elektriny, vody, kanalizácie a teplovodov, ktoré sú uložené v zemi na pozemkoch zamýšľanej výstavby," ozrejmila ďalej Paulínyová. Pre parkoviská bude mesto podľa nej nútené preložiť aj dve lampy verejného osvetlenia.



Parkovacie miesta budú z polovegetačných tvárnic, v lokalite Mierové námestie použijú asfalt. "Stavebník má v rámci zmluvného vzťahu s mestom povinnosť osadiť prenosné dopravné značenie počas výkonu prác vrátane zabezpečenia dopravného projektu. Záručná doba na vybudované parkoviska je zmluvne stanovená na päť rokov a začne plynúť od odovzdania a prevzatia diela objednávateľom," dodala Paulínyová.



Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na stavebné práce v polovici októbra, ponuku predložilo šesť uchádzačov. Najnižšiu cenu predložila spoločnosť TMG z Prievidze, vybudovanie parkovísk by malo stáť 61.007,90 eura.