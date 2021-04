Handlová vypracovala cenovú mapu pozemkov

Handlová 3. apríla (TASR) - Samospráva Handlovej vypracovala cenovú mapu pozemkov na území mesta. Ich predaj by tak mal byť rýchlejší a efektívnejší. Mapa je súčasťou aktualizácie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorá prinesie presnejšie pravidlá v tejto oblasti.



"Nové pravidlá sa týkajú predaja, nadobudnutia, prenájmu majetku či vyhodnotenia obchodných verejných súťaží. U nás sa najviac využívajú prenájmy a prevody do súkromného vlastníctva. Všetky pravidlá a podrobnosti sú uvedené v zásadách," načrtol prednosta Mestského úradu v Handlovej Tibor Kolorédy.



Súčasťou zásad je podľa neho i takzvaná cenová mapa, ktorá celé mesto rozdelila do zón. "V rámci nich sú ohodnotené pozemky, ktoré by mohli prejsť do vlastníctva, prípadne prenájmu žiadateľom. Predtým, ako obyvateľ prejaví záujem o mestský majetok, si tak môže pozrieť na stránke mesta túto cenovú mapu a ľahko zistí, koľko ho to bude stáť," ozrejmil.



Sadzby v zónach určila samospráva podľa metodiky, ktorú používajú znalci pri oceňovaní pozemkov a odlišujú sa od toho, kde sa pozemok nachádza. V centre je tak jeho cena najvyššia, iné sadzby platia na okraji mesta a iné v mestskej časti Nová Lehota a prímestskej časti Morovno.



Aktualizácia zásad hospodárenia s majetkom mesta tiež definovala, že vyhodnotenie obchodných verejných súťaží zabezpečuje mestská rada spolu s prednostom a pracovníkom oddelenia mestského majetku. "O prenájme pozemkov, ktorých hodnota nepresiahne 3000 eur, rozhoduje primátorka mesta, ale predtým o tom musí po novom komunikovať s mestskou radou a ekonomickou komisiou," priblížil ďalej Kolorédy.



Nové zásady sa podľa neho týkajú i súčasných prenájmov mestského majetku. "Tento rok sme vyčlenili na to, aby sme prehodnotili všetky existujúce nájmy. Prostredníctvom listov budeme oslovovať nájomníkov, či majú záujem pokračovať v nájme a či sú ochotní podpísať dodatok k existujúcej zmluve. V nej bude upravená sadzba podľa cenovej mapy. V niektorých prípadoch to môže byť smerom nahor, v niektorých nadol," konkretizoval s tým, že dodatky k zmluvám by mali nadobudnúť účinnosť 1. januára budúceho roka.