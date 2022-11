Handlovčania budú v budúcom roku platiť za odpad viac

Handlová 24. novembra (TASR) - Obyvatelia Handlovej budú v budúcom roku platiť za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu viac. Zvýšenie poplatku o približne tri eurá na sumu 32,85 eura schválili mestskí poslanci v rámci príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na svojom rokovaní vo štvrtok. Zmeny nastali v miestnej norme o dani z nehnuteľnosti.



"Poplatok za komunálny odpad sa bude od nového roka zvyšovať, a to na 0,09 eura na osobu a kalendárny deň, v ročnom vyjadrení bude jedna osoba platiť 32,85 eura. Bude to viac o 3,85 eura ako v tomto roku," uviedla vedúca oddelenia daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti Mestského úradu v Handlovej Mária Lenková.



K zvýšeniu poplatku samospráva podľa nej pristúpila pre zvýšené náklady mesta s nakladaním s komunálnymi odpadmi. Poplatok za drobný stavebný odpad samospráva ponechala v rovnakej výške ako v tomto roku.



Sadzby daní z nehnuteľností, teda sadzby daní z pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov, ako i sadzby daní za psa a ubytovanie mesto podľa nej oproti tomuto roku nezvyšovalo, pristúpilo však k úprave niektorých paragrafov. "Počas roka 2022 bol zákon o miestnych daniach štyrikrát novelizovaný, z tohto dôvodu samospráva pristúpila k úprave ustanovení VZN, aby sa zosúladili s aktuálne platnou legislatívou," ozrejmila Lenková.



Do VZN o miestnych daniach mesto podľa nej tiež doplnilo ustanovenie, ktorým určuje koeficient ročnej sadzby dane z tzv. neudržiavaných stavieb, a to v hodnote päť. "Ide o stavby, ktoré sú dlhodobo neudržiavané, kde stavebný úrad požiadal vlastníka, aby urobil nápravu týchto stavieb, dal mu lehotu na nápravu. Ak vlastník nápravu nezrealizoval, môže mu správca dane oznámiť, že mu vyrubuje daň s použitím tohto koeficientu. Sadzba dane sa mu tak znásobí," dodala.