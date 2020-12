Handlovčania zaplatia budúci rok za komunálny odpad viac

Handlová 14. decembra (TASR) - Handlovčania budú za odvoz a spracovanie komunálneho odpadu od budúceho roka platiť o tri eurá viac. K zmene výšky poplatku pristúpila samospráva pre legislatívu, ktorá upravuje poplatky za skládkovanie, ako i výpočet reálnych výdavkov na zvoz a nakladanie s odpadom. Novú miestnu normu schválili na svojom rokovaní v pondelok mestskí poslanci.



Mesto určilo sadzbu poplatku za zmesový komunálny odpad vo výške 0,08 eura za osobu a kalendárny deň, teda 29 eur za osobu na kalendárny rok. Do výšky poplatku vstupuje aj miera vytriedenia, ktorá je v Handlovej 30,04 percenta za rok 2019, čím stúpa poplatok za uloženie odpadu na skládku.



"Vychádzali sme z ekonomických parametrov v zmysle kalkulačného vzorca, ktorými sú všetky náklady na zvoz, odvoz, zneškodnenie odpadov, ako i ich uloženie na skládku. Z výdavkov mesta nám tak vychádza poplatok vyšší o tri eurá oproti doteraz schválenému poplatku v roku 2019 na rok 2020," povedal vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu v Handlovej Peter Mendel.



Aj pri zvýšenej miere separácie, ktorá v Handlovej stúpla z necelých 24 na 30 percent, musela samospráva podľa neho pristúpiť k navýšeniu poplatku.



So zvýšením poplatku za komunálny odpad nesúhlasil mestský poslanec Ján Spevár, ktorý poukázal na to, že ekonomická rada sa navýšením zaoberala niekoľkokrát a neprijala jednoznačné stanovisko. "My máme stále ešte priestor v Hateri spoplatniť veci, ktoré doteraz neboli spoplatnené, ako je nebezpečný alebo elektronický odpad. Môžeme spoplatniť prenájom hnedých nádob na bioodpad, ktoré sme doteraz dostávali zadarmo. Nesúhlasím s tým, aby sa odpad dotoval, súhlasím s tým, aby sa hľadali rezervy niekde inde," argumentoval.



Primátorka Silvia Grúberová reagovala, že mesto sa pri zvýšení poplatku opieralo o reálne náklady, ktoré s odpadovým hospodárstvom má. Konateľ Hateru Vladimír Borák doplnil, že spoplatnenie nebezpečného či elektronického odpadu by prinieslo zdroje, no len malé, mesto sa tiež bude musieť pripraviť na ďalšie povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva.



No všeobecne záväzné nariadenie rovnako počíta s možnosťou zaplatenia poplatku v dvoch splátkach. Seniori nad 65 rokov tiež po novom nemusia žiadať o úľavu na poplatku za odpad, mesto im ju totiž prizná automaticky.



"Mesto bude musieť do budúcna pristúpiť k ďalšiemu zvyšovaniu poplatkov za komunálny odpad, aj z toho dôvodu, že v zmysle zákona musíme počas prvého polroka budúceho roka spustiť zber biologického kuchynského a reštauračného odpadu," ozrejmil ďalej Mendel.



Vyžiada si to podľa neho nemalé výdavky zo strany mesta, ktoré nejakým alikvótnym spôsobom zapracuje do výšky kalkulačného vzorca. "Veľmi dôležité bude to, aký vplyv to bude mať na mieru separácie, keďže táto zložka sa odbúra od celkovej miery komunálneho odpadu," dodal.