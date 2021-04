Handlovej preplatil štát výdavky za pandémiu nového koronavírusu

Handlová 14. apríla (TASR) - Štát preplatil samospráve Handlovej výdavky vo výške viac ako 96.000 eur, ktoré jej vznikli v súvislosti s testovaním obyvateľov na ochorenie COVID-19. Financie zapracovala radnica do druhej zmeny rozpočtu, ktorú na svojom poslednom rokovaní schválili mestskí poslanci.



Samospráva získala do rozpočtu i ďalšie prostriedky, viac ako 35.000 eur použije na projekt efektívna verejná správa a viac ako 88.000 eur na projekt skvalitnenia a rozšírenia opatrovateľskej služby, informoval ďalej vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu v Handlovej Peter Mendel.



Druhá zmena rozpočtu zahŕňa podľa neho i aktualizáciu výdavkov na projekt revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Morovnianska cesta, ktorá sa na základe verejného obstarávania znížila o takmer 69.000 eur. "Museli sme riešiť i výdavky, ktoré sa týkali normatívnych výdavkov pre školákov, kde došlo k zníženiu, ale na druhej strane sme riešili i zvyšovanie výdavkov. Išlo o 16.000 eur na verejné toalety, ktoré sme zrekonštruovali v dome kultúry a presunuli sme ich z minulého rozpočtového roka," doplnil. Radnica do rozpočtu zapracovala i preplatok vo výške 4000 eur, ktorý jej vznikol pri vyúčtovaní výkonov vo verejnom záujme, priblížil Mendel.



Rozpočet mesta je po druhej zmene vyrovnaný. Celkové príjmy, ako i celkové výdavky, sú vo výške 15.715.675 eur.