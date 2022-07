Handlovská samospráva chce zakúpiť vyradené banské zariadenia

Handlová 4. júla (TASR) - Handlovská samospráva má záujem odkúpiť od banskej spoločnosti vyradené technické zariadenia. Využiť ich chce v plánovanom skanzene v priestoroch bane v Handlovej. Na tento účel vyčlenila v rezervnom fonde 20.000 eur. Nové čerpanie fondu v rámci tretej zmeny rozpočtu odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom júna.



Mesto v súvislosti s kúpou vyradeného banského inventáru plánuje ešte rokovať s vedením Hornonitrianskych baní Prievidza. "Budeme sa snažiť v prvom rade o to, aby nám tento inventár dali bezodplatne do vlastníctva. Napriek tomu sme požiadali o vyčlenenie financií v prípade, ak by rokovania nedopadli k našej spokojnosti a nebude vypočutý verejný záujem," ozrejmila primátorka Silvia Grúberová.



Z rezervného fondu bude mesto financovať i rekonštrukciu ďalších toaliet v základnej škole (ZŠ) Školská, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Na tento účel predbežne vyčlenilo 24.000 eur. "Sumu nám zreálni verejné obstarávanie," doplnila Grúberová.



Úprava rozpočtu počíta i so zvýšením výdavkov na už plánované investičné akcie. Z rezervného fondu presunie samospráva 180.000 eur na čiastočnú rekonštrukciu Jánošíkovej ulice a cesty v Novej Lehote. Ďalších 260.000 eur z fondu pôjde na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia na sídlisku Morovnianska cesta. Radnica zároveň zvýšila bežné výdavky o 69.000 eur na osvetlenie.



Bežné výdavky zvýšila samospráva aj na zimnú údržbu či nákup pohonných hmôt pre vozidlo kompostárne.



Tretia zmena rozpočtu celkovo počíta so zvýšením príjmov, ako i výdavkov, o 971.293 eur. Po tejto úprave je rozpočet vyrovnaný, jeho celkové príjmy i výdavky predstavujú 17.003.305 eur.